皇后山擬建6幢住宅大樓涉4000伙公屋　地積比高達7倍　10年後入伙

本港公營房屋供應緊張，根據政府提交予區議會的最新文件，當局建議將位於皇后山約4.17公頃的政府用地，納入成皇后山擴展用地公營房屋發展，並將最高地積比率提升至7倍，高於一般新界發展密度。文件透露，當局擬建6座住宅大樓，提供4000伙公屋，預計可容納約11,300 人，於2030/31年落成。



規劃處近日向北區區議會提交文件，該塊用地主要是前皇后山軍營的構築物及樹羣，政府初步將最高地積比率，提升至7倍，高於一般水平；考慮到有關發展密度 、 附近建築物的高度及地勢，住宅大樓的高度，將定於主水平基準上175米 。

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項目預計提供4,000伙單位，可容納11,300人，配以社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施，並料於2030/31竣工。

文件又提到，根據初步交通及運輸影響評估 ， 項目對附近地區影響輕微，粉嶺公路（ 香園圍公路交匯處以南）預計在2036年時，行車會比現時較緩慢，政府會研究改善方案，並在適當時候諮詢公眾。

至於初步樹木調查方面，發展項目範圍內約有1,475棵樹木，大部分是常見的本地樹木品種。顧問研究指出，地盤內約有1,433棵樹木，會因此受到影 響及建議移除，當中18棵土沉香建議移植。