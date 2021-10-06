觀塘塞車｜柯創盛：市建局方案不可取　政府一言堂將致災難性影響

「繁忙時間必定塞，非繁忙時間就慢車。」觀塘塞車問題困擾區內市民已久，市建局早前交待觀塘重建項目進度，提到擬為觀塘交通改道，逾十條巴士線將改行經開源道迴旋處，但觀塘區議會主席柯創盛直言「呢個方案最唔可取」，變相增加迴旋處車流壓力，令觀塘道東西行線「塞上加塞」。

他批評市建局及運輸署現時予人「閉門造車」感覺，要求政府聆聽社區聲音及建議，勿「一言堂、講咗你就做咁嘅態度」，他揚言若用市建局方案，將為觀塘帶來「災難性影響」。

他認為，開源道迴旋處交通擠塞問題困擾市民已久，政府應把握重建契機，周詳思考如何減少影響市民。



觀塘塞車問題嚴重，經常引來網民討論。（資料圖片）

其實大家都知，觀塘區擠塞問題都引起各方關注，嚟親觀塘區嘅朋友都感覺得到繁忙時間必定塞，非繁忙時間就慢車。 觀塘區議會主席柯創盛

觀塘區議會主席柯創盛今日在港台節目《千禧年代》形容，觀塘塞車問題已引起各方關注，「繁忙時間必定塞，非繁忙時間就慢車」，但若按市建局建議，將逾十條巴士線將改行經開源道迴旋處，會造成車流壓力，令交通擠塞問題更甚，他直言「呢個方案最唔可取」，更會令觀塘道東西行「塞上加塞」，對於政府稱仍未飽和，他直言「實際上市民每日遇到嘅情況，比數據更加容易說話」。

民建聯立法會議員柯創盛。（資料圖片）

佢哋宜家畀人感覺係有啲閉門造車，確實係要社區諮詢唔同持份者，而唔係有啲一言堂、講咗你就做咁嘅態度。如果擺在眼前，用市建局方案，帶畀觀塘區、嚟緊迴旋處係災難性影響！ 觀塘區議會主席柯創盛

柯創盛解釋，觀塘開源道迴旋處是繁忙重點，觀塘市區規劃已用逾60年，飽和情況十分嚴重，巴士再用開源道迴旋處轉彎，將更加擠塞；他直言，觀塘舊區重建是好的契機，改善觀塘道「日塞夜塞」的問題，並考慮如何令車流量較暢順，「建設少修少補，加個燈位、擴寬某條路都係『止咳嘢』嚟嘅姐，係市中心重建咁好嘅契機，應一併思考埋，點改善觀塘道日塞夜塞嘅問題。」

他形容，現時感覺是「閉門造車」，重申市建局上月到區議會交代進度時，多名委員都有反映意見，期望市建局及運輸署主動出擊，聆聽社區聲音及建議，不要「一言堂，講咗你就做咁嘅態度」，可考慮其他更有效率的替代方案，如部份巴士線可經協和街及康寧道等。