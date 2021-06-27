屯馬線｜實測新舊線美孚去觀塘　一個原因舊線較快

撰文： 黃偉倫 鄧家琪 最後更新日期： 2021-06-27 20:12

港鐵屯馬線今日﹙27日﹚全線通車，為乘客外出提供更多選擇。《香港01》今日在中午時份，實測以屯馬線及原有鐵路線，由美孚站往觀塘站，發現始終以荃灣線，到太子站轉乘觀塘線，會較屯馬線到鑽石山站轉觀塘線為快，全程大約30.5分鐘，約較乘搭屯馬線快7分鐘。

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屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

▼屯馬線特別頭班車開出情況▼

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《香港01》在近中午12時，分兩隊人於美孚站D集合，作為前往屯馬線及荃灣線月台的中間點，之後兵分兩路前往觀塘站。其中一隊以舊線，即沿荃灣線在太子站轉乘觀塘線，前往觀塘站；另一隊利用屯馬線由美孚乘車到鑽石山站，再轉乘觀塘線往觀塘。

記者分兩隊實測，使用屯馬線及舊有路線前往觀塘的車程時間。

舊有路線先乘車到太子站，再轉往觀塘線到目的地，在實測期間計及步行、等車時間，大約花11分鐘到達太子站，最終約需30.5分鐘到達觀塘站。與港鐵應用程式標示的29分鐘相若。

至於實測屯馬線的一隊，在美孚入站後，經屯馬線在鑽石山轉車，轉乘觀塘線。由於記者在美孚入站後，一度誤往屯門站方向月台，中途亦花上若干拍攝，最後到達觀塘時一共花上45分鐘。以正常速度，大約38分鐘到達，同樣與港鐵程式預計的37分鐘相若。

換言之，經屯馬線往觀塘，比用舊線要多約7分鐘。

舊線轉車快 屯馬線鑽石山站轉車要行得遠

綜觀兩條路線，荃灣線轉觀塘線的舊路線，因在太子站轉車較方便，直接步行到對面月台便可；而且今日九龍塘站後，車廂亦較鬆動更有空位。至於屯馬線，在鑽石山站轉車時的路程較遠，而且可能由於新線啟用，車廂一直都較為擠迫，時間更始終較舊線慢。

▼屯馬線宋皇臺站▼

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▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼

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▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線紅磡站▼