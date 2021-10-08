獅子山風球｜屯馬線列車變「水舞間」　目擊者：大家都安坐原位

熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區今日（8日）出現狂風暴雨，天文台近清晨發出3號強風信號後，上午11時20分至中午12時45分期間，先後發出紅色、黑色暴雨警告，其後轉回紅雨。有今日中午坐屯馬線的市民投訴，車卡連接位不停滴水，猶如小型「水舞間」，但乘客不多未有人走避或「開遮」。

另外，網上流傳片段，指今早有東涌線載客列車扶手位亦變成小型「水舞間」，乘客亦相當冷靜，大部份人繼續留在座位上。



▼市民投訴屯馬線車卡接駁位滴水▼



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屯馬線乘客：列車一經露天位，就不停滴

本港今日狂風暴雨，室內亦未必安全。港鐵乘客鄧先生接受《香港01》訪問指出，今日中午約12時半乘坐屯馬線，由烏溪沙站開出列車時，突然聽到「噠噠噠」滴水聲，發現卡車之間連接位不停滴水，「一經露天位，就不停滴」，他形容車廂新淨，不明為何會如此「垃圾」。

他又說，當時車內乘客不多，仍有空位就座，乘客表現冷靜，「啲人好似無咩咁，大家都安坐原位，啲水流到腳邊都唔走。」被問到其他車卡情況，他笑言趕着上班，未有視察其他車卡情況。

▼網傳片段：東涌線列車變「水舞間」▼



網傳東涌線列車同樣淪陷

另有網上流傳片段，可見另有港鐵列車滴水，漏水位置集中在扶手區，猶如小型「水舞間」，大部份座位則未受影響，從地面水跡可見，漏水集中局部位置。

片中大部份乘客表現冷靜留在原位，扶手位下未有乘客站立，只有少數人望著滴水位置，但未見有人打開雨傘。不少網民在網上討論事件，大多集中關注乘客反應，有人形容「啲乘客好冷靜」，有人質疑「點解唔打開把傘呀」，亦有有人笑稱似「水舞間」、「坐鐵要擔遮」。