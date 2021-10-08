新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up　同學近30人檢疫

本地零確診斷纜，一名機場貨運站工人確診感染L452R變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，其5歲女兒於病毒檢測中驗出陰性，但曾到多處地方參加興趣班及表演，於10月4日曾在無綫電視參與「Hands Up」兒童節目錄影。

患者女兒就讀的東華三院馬陳景霞幼稚園現時停課，同班的20至30名同學需要檢疫，連同其興趣班同學約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。

無綫電視回覆查詢指，有11名員工被列作二次密切接觸者，全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫檢疫。



▼大圍金獅花園封區檢測▼



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張竹君指，患者的女兒對新冠病毒檢測呈陰性，但曾在10月4日出現喉嚨痛、咳、流鼻水等症狀，亦有幼稚園同學發燒，但兩人對新冠病毒測試均呈陰性，但對呼吸道合胞病毒呈陽性，似是因而引起的病徵。不過，患者女兒就讀的大圍新翠邨東華三院馬陳景霞幼稚園現時停課，其同班20至30名同學亦需要短暫送往隔離檢疫3日。

張竹君指，患者的5歲女兒曾到多處上興趣班。（歐嘉樂攝）

張竹君稱，患者的女兒曾到多處上興趣班，包括逢星期三參加學校英文興趣班，有5至6名同學；逢星期四到大圍隆亨商場內利奧琴行學普通話，有約6名同學；星期五傍晚5點至6點，到新翠小樹苗教育中心有約兩位同學；星期日下午1時30分至2時30分，會到觀塘家燕媽媽上「hip hop」班，同班有約8人。

（香港01製圖）

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患者女兒亦曾於10月1日在圓洲角社區會堂表現跳舞；並在10月4日出席無綫電視兒童節目「Hands Up」錄影，同場有約10人。TVB網頁上介紹，「Hands Up」有8名主持，包括著名兒童節目主持伍文生、藝員關宛珊等。有見節目影片中，小朋友及主持人均戴上透明膠口罩。

張竹君表示，以防萬一會安排患者女兒的密切接觸者檢疫3日，因即使上課或表演期間有戴上口罩，對小朋友戴口罩的情況仍不放心。

無綫電視表示，截至今日（8日）下午4時半，有11名員工被列作二次密切接觸者，已全部被送往竹篙灣檢疫中心作短暫隔離檢疫，會全面配合中心的防疫指引及安排。

無綫電視續指，已即時採取加強防疫措施，相關範圍已進行了徹底清潔及消毒，員工亦安排即時進行新冠病毒快速測試，暫時全部測試呈陰性。

▼Hactl員工初步確診▼

