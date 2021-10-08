新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒　負責搬運歐美等地冷凍貨物

本港疫情「清零」51日後「斷纜」，今增兩宗確診個案，其中一宗屬源頭不明本地個案，患者是機場超級一號貨站HACTL的一名48歲工人，並帶有L452R(Delta)變種病毒。衞生防護中心表示，患者於7月底已完成接種第二針科興疫苗，曾接觸來自多地的外來貨品，包括水果等新鮮食品，亦不排除接觸到受感染機組人員染病。

衞生防護中心指出，會進行基因排序檢視相關個案的可能感染源頭，調查需時數天，與患者共用貨站休息室約90多名同事，列密切接觸須送隔離檢疫。另外，本港今（8日）暫增6宗初步確診。



新增確診個案#12258，為一名48歲男子，在機場超級一號貨站上夜班，主要負責卸貨及檢查貨物，會接觸外來貨品，貨機來自美國、歐洲、亞洲、中東等地，他主要在航機下工作，有戴口罩，並會戴手套搬運貨物，主要涉及冷凍的水果，但有時都會進入航機，與機組人員接觸亦會戴面罩，不排除曾接觸帶病毒的外來機組人員個案，當局會進行基因排序檢視相關個案可能的感染源頭，調查需時數天。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，患者於7月底已完成接種最後一針科興疫苗，有定期每星期檢測，於9月29日檢測呈陰性，10月4日檢測呈陽性，CT值於10月6日為28至31度，病人無病徵，於10月7日入院跌至15至18，並有喉嚨痛，病毒量在入院後才增加，反映透過定期檢測找到早期個案。

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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由於患者會返夜更，會與同事在休息室會吃飯，有約90多人列密切接觸須送檢疫，超級一號貨站，有幾千人須強制檢測。患者乘坐的E42巴士，部份日期班次乘客亦須強制檢測。他與太太、5歲女兒同住在大圍金獅花園一期金輝閣，已強制檢測，其女兒就讀的東華三院馬陳景霞幼稚園停課，同上興趣班相關人士須強制檢疫。當局決定，該涉個案的緊密接觸者的家居接觸者，均須強制檢疫3日，直至檢測呈陰性。

另一宗新增確診個案#12259，為輸入個案，患者是已接種疫苗的29歲男子，從英國抵港第三日檢疫樣本呈陽性，帶有L452R變異病毒株。本港今日（8日）暫增6宗初步確診。

▼10月7日強制檢測名單▼



食物及衞生局周四（7日）晚上公布，新增19個地點需納入強制檢測公告。有14個地點確診的機場貨站服務員相關，曾經到訪多間食肆，包括觀塘銀記泰豐味、北角Cafe Paradise、北角金百皇餐廳、禾輋廣場樂天廚房、新翠商場東南亞、觀塘The Wave麥當勞、元朗開心廣場東苑海鮮酒家。

他到訪新翠商場1 樓 L101 號鋪「東南亞」的日子尤多，包括9月15日至9月18日、9月20日至21日、9月23日、9月26日至10月1日、10月6日，合共有14天，而且每次到訪時間亦長。根據網上資料，這間店舖是一間名為「Salala」泰國菜餐廳。患者亦曾到訪新翠商場1樓夢幻樂園、新翠邨街市地下百佳超級市場、隆亨商場2樓惠康超級廣場。