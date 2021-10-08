新冠疫苗｜女子針後近一個月出現吉巴氏綜合症四肢無力　情況穩定

衞生署公布最新一份新冠疫苗安全監察，今年9月1日至9月30日期間共接獲529宗異常事件報告，當中包括7宗於打針後14天內的死亡報告，但暫時未有證據顯示這7宗死亡事件由疫苗引起。

另有62宗懷疑貝爾面癱的個案、40宗懷疑心肌炎或心包炎的個案、2宗懷疑出現「吉．巴氏綜合症」的個案、2宗懷疑橫貫性脊髓炎的個案。出現「吉．巴氏綜合症」的31歲女子在接種復必泰疫苗27天後出現四肢無力，入院治療後情況穩定。而懷疑橫貫性脊髓炎的35歲男子，也曾接種復必泰疫苗，其後左足底麻痺及左後腿有抽筋感覺，經治療後已出院。



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六男一女離世前曾打疫苗 專家指無關連

衞生署於9月1日至9月30日期間，共接獲529宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，包括126宗報告涉及住院治療及7宗於接種疫苗後14天內的死亡報告。7宗死亡報告涉及6名男子和1名女子，年齡介乎46至84歲，當中4人打科興疫苗，3人打復必泰疫苗，大部分個案都患有心血管疾病。根據臨床資料及/或初步解剖發現，專家委員會初步認為這些死亡個案與疫苗接種無關。

自疫苗接種計劃開始以來，署方共接獲45宗在離世前14天內曾接種新冠疫苗的死亡報告，個案比率是0.0005%，即每打十萬劑疫苗有0.5宗。專家委員會已總結其中26宗死亡個案的因果關係評估，認為與新冠疫苗接種沒有因果關係。至於其餘的19宗個案，專家委員會初步認為與新冠疫苗接種沒有因果關係，有待全面解剖報告。

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上月62宗面癱個案 40宗懷疑心肌炎

今年9月期間，署方接獲62宗打針後懷疑貝爾面癱的個案，涉及27男35女，年齡介乎12至80歲。這62宗報告中，有22宗曾接種科興疫苗，40宗曾接種復必泰疫苗。在審視這些個案的臨床數據後，其中20宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。署方累計接到311宗懷疑貝爾面癱的個案，其中18宗被認為不屬於貝爾面癱，及五宗缺乏足夠資料以作評估。

署方另接獲40宗懷疑心肌炎或心包炎的個案，經審視後其中兩宗個案被認為不屬於心肌炎或心包炎，另外15宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘的23宗個案涉及17名男子和6名女子，年齡介乎12至72歲，21人曾接種復必泰疫苗而其餘兩人則接種了科興疫苗。署方累計接到105宗相關個案，在審視後，其中九宗個案被認為不屬於心肌炎或心包炎，四宗缺乏足夠資料以作評估，另外15宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。

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男子疑橫貫性脊髓炎 足底麻痺及左後腿有抽筋

另外，署方接獲兩宗懷疑「吉．巴氏綜合症」的個案，審視後認為其中一宗不屬於「吉．巴氏綜合症」，餘下一宗涉及一名31歲女子，她在接種復必泰疫苗27天後出現四肢無力，入院治療後情況穩定。吉．巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難。大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力。

署方亦接到兩宗懷疑橫貫性脊髓炎的個案，審視後認為其中一宗需要更多臨床資料才能進行評估。其餘一宗涉及一名35歲男子，他曾接種復必泰疫苗。他出現左足底麻痺及左後腿有抽筋感覺，經治療後已出院。橫貫性脊髓炎是於脊髓發炎時出現的一種神經系統情況。橫貫性脊髓炎的症狀可能包括背部或頸部疼痛、手臂或腿部無力以及腿部感覺異常。

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