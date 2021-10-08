新冠肺炎︱香港已完全接種疫苗人士　10月11日起入境英格蘭免隔離

英國政府10月7日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的入境新措施，包括將不安全國家或地區的「紅色名單」減至7個，同時從香港、巴西等地完全接種已認可疫苗（即阿斯利康、輝瑞/BioNTech、莫德納及強生）的民眾在入境英格蘭後，可豁免隔離。



根據英國政府網站顯示，從當地時間11日凌晨4時起，「紅色名單」將大減至7個國家，分別是哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、海地、巴拿馬、秘魯及委內瑞拉。從這些地方入境的人士到埗後須自費在政府認可的酒店隔離11天。

另外當局同時宣布，來自香港、印度、巴基斯坦、南非、巴西及土耳其等超過37個國家和地區的完全接種疫苗人士，從當地時間11日凌晨4時起，只要在抵達英格蘭之前十天內沒有到過「紅色名單」的國家，入境後第二天接受病毒檢測即可。

英國政府規定，疫苗接種紀錄必須由國家或地區公共衛生部門發出，並以英、法或西班牙文列出接種人士姓名、出生日期、疫苗牌子及製造商、接種日期以及地點等資料，換言之，香港市民可以從「智方便」應用程式取得最新版本的接種疫苗電子紀錄。

不過沒有尚未完成接種或使用非認可疫苗的人士，仍需在出發前提交病毒檢測報告，並在到達英格蘭後隔離十天，而且在第二及第八天接受病毒檢測。

對於今次放寬入境措施，運輸大臣夏博思（Grant Shapps）認為，全球的接種疫苗速度上升，英國政府決定削減「紅色名單」，為民眾可以在假期中團聚。他亦指此舉可以恢復大家旅遊的信心，成為國家經濟復蘇及更進一步的關鍵。