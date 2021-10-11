明華大廈暫租住屋計劃接近900宗申請　超額逾3倍　下周四抽籤

於60年代落成的筲箕灣明華大廈將開始第三期重建計劃，房協將當中約200個空置單位翻新，改作過渡性房屋「暫租住屋」用途。項目於10月6日截止申請，共接獲895宗申請，超額逾3倍，當中最多為三人家庭。房協將於10月21日進行電腦抽籤決定申請人的優先次序號碼。



房協將筲箕灣明華大廈的200伙空置單位翻新作暫租住屋。（房協提供圖片）

明華大廈「暫租住屋」項目於9月23日起接受申請，於10月6日截止。房協指，共收到895宗申請，分別有327宗為二人家庭、332宗為三人家庭及236宗四人家庭。

房協將於10月21日進行電腦抽籤以決定申請人的優先次序號碼，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續。

成功申請家庭預計可於今年底起陸續入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而缺席編配單位程序，其申請會被取消。首批明華大廈「暫租住屋」單位超過100個，隨著陸續有租戶遷出而騰空更多單位，預計明華大廈「暫租住屋」單位總數約有200個。