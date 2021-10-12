新冠肺炎︱休息室微波爐手柄檢測呈陽性　何栢良：清潔細節被忽略

一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）接受商台訪問表示，本港機場有員工染疫，並與傳入個案相關的情況非首次出現，質疑機管局無認真檢視及參考內地機場的防疫指南。

他舉例，職員休息室內的微波爐手柄樣本檢測呈陽性，目前會否出現傳播鏈，尚要觀察多一至兩星期，但過往本港曾出現涉休息室傳播的群組，反映負責防疫單位忽略環境與清潔細節。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台訪問表示，本港機場有員工染疫，並與傳入個案相關的情況非首次出現。（資料圖片）

休息室微波爐手柄樣本呈陽性 忽略環境與清潔細節

何栢良表示，本港七月至今，機場出現三次確診個案，並與傳入個案相關。他指，內地就機場工作人員發出詳細的防疫技術指南，上月底已更新至第8版，在風險分級、不同環節操作的指引均十分仔細，質疑機管局負責防疫的單位，無認真檢視過指南。

機場職員休息室內的微波爐手柄樣本，檢測呈陽性，何栢良指，會否出現傳播鏈尚要觀察多一至兩星期，但過往本港曾出現涉休息室傳播的群組，反映負責防疫單位忽略環境與清潔細節。

何栢良指，機場外防的漏洞會影響與內地通關的安排，本港在防疫上要主動出擊。（資料圖片）

機場外防漏洞影響與內地通關安排

他指，內地流行病學追蹤上會訂定目標，六小時內確診個案，24小時完成調查及追蹤的目標。另外，內地會因應入境貨物地區的評級，為負責搬運的員作出不同防疫及檢測安排，例如來自高風險地區的人員，需要每隔一日檢測；中風險地區則每三日一次。另外，在機場前線工作、接觸入境人士的員工，均建議要打第３針，減低感染的機會。

他指，機場外防的漏洞會影響與內地通關的安排，本港在防疫上要主動出擊，「唔好要內地畀詳細清單先行動」，「到你出事，人哋咪無信心。」

世衛專家昨日建議，免疫系統較弱，並已接種新冠疫苗的人士，應接種第三劑疫苗，又已完成接種科興及國藥疫苗的60歲或以上人士，亦應打第三針。何栢良指，世衛一般就各方面建議最遲提出，也傾向保守，質疑港府為何第三針接種政策至今尚未出台。