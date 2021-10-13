圓規風球｜杏花邨巨浪拍岸雜物飛　追風者嫌風太弱︰同山竹差好遠

圓規襲港，8號風球高掛，吸風掀浪熱點杏花邨，今早（13日）海面白頭浪急湧，巨浪不時捲上岸邊，垃圾、膠水樽及碎石則在陸上被風吹至翻滾。風勢忽然陣勁時，人也要用力紮馬才能穩住腳步。現場有零星市民觀浪追風，但有形容圓規威力一般：「比起之前山竹果啲真係差好遠。」



▼10月13日早上，杏花邨翻白頭浪▼



+ 2

住筲箕灣的陳先生今早特意來到杏花邨感受風之威力，自言非常喜歡大自然，但對於圓規威力，他形容只一般般：「唔係好強，比起之前山竹果啲，真係相差好遠。」

陳稱，2018年超強颱風山竹襲港時亦有來到杏花邨同一位置，憶述當年岸邊地板都「起哂上嚟」，現可能改善堅固度，加上加上圍板，此情不再，但仍會注重個人安全：「離遠望一望就走人。」期間，突然雨勢加大，陳先生選擇穿雨衣不撐傘，笑言：「用遮多多都唔夠爛」，之後便離開避雨。

天文愛好者鄭先生今早帶備測風儀到杏花邨，他分析數據指該處風力未達八號風球級別，但由於香港有好多不同測風站，一區數據不能作代表，故不會質疑天文台決定。因為風速不太勁，暫時不擔心有危險，當風勢加強時會即時離開。鄭先生認為，今次圓規襲港，天文台較早發出八號波，反觀對上一次獅子山風球處理不夠妥善。

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



+ 9

《香港01》今早7時在杏花邨直擊見到，海上白頭浪急湧，巨浪不時捲上岸邊，撞上圍欄板後浪花亂濺，不時有浪水湧上陸路，一些垃圾、膠水樽、碎石等在地面翻滾。遇風勢急勁時，都要紮穩腳步。反而雨勢不算大，追風市民都是穿雨衣。

▼10月13日凌晨，杏花邨岸邊湧浪拍岸▼

