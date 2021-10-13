圓規風球｜梁榮武指距離遠及乾燥氣流減影響　料轉東風將加強風雨

颱風圓規逐步逼近，天文台周二（12日）下午5時20分改發八號烈風或暴風信號，預計會在中午前維持。香港氣象學會發言人梁榮武今日 （13日）於港台節目《千禧年代》指，東北季候風的偏北氣流與颱風圓規不完全一致，加上有山作屏障，令風勢較日前襲港的獅子山弱。不過，他指圓規若向西行．並轉吹東風，料本港風勢會加強。



▼10月13日凌晨，多區海水倒灌▼



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香港氣象學會發言人梁榮武指，颱風圓規現時對本港影響為意料中事，部份地區如長洲及赤柱吹烈風，不過其他地方風勢未算太強。他解釋，因圓規距離本港較遠，而今次東北季候風的偏北氣流與圓規不完全一致，加上本港有山，令風勢較日前襲港的獅子山弱。他亦指，因北面受受乾燥氣流影響，導致今次雨勢較少，變相令風勢減弱。他指，圓規若向西行．並轉吹東風，料風勢會加強。

對於天文台日前提早預告掛八號風球，梁榮武指與早前獅子山襲港時受批評無關，指因今次各地的氣象中心對圓規的預測一致，加上其路徑穩定，令天文台對預測有較大信心。

他又指，雖然已踏入秋天，因現時海水溫度高有助颱風形成，頻密有熱帶氣旋襲港情況不罕見，不過一般會距離較遠，料以八號風球為上限。不過，他提醒於2013年颱風海燕，當年於11月重創菲律賓，因此不能夠忽視秋天或冬天形成的颱風。