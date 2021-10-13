圓規風球｜天水圍商場、街市照常營業 市民：菜價貴咗成倍

颱風「圓規」襲港，天文台將會考慮在下午4時至7時改發三號風球，取代八號風球。記者於中午時份到天水圍的商場及街市，大多攤檔如常運作，有連鎖食品專門店的多項貨品售罄。有市民表示，早兩日已預先買菜，但菜價貴近一倍。



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熱帶氣旋「圓規」襲港，天文台發出八號東北烈風或暴風信號。天水圍天盛商場及街市大多攤檔如常做生意，而酒樓則有市民在等位，有等位的市民表示，早兩日得知打風已預先買菜，「咩菜都貴咗成倍」，加上兒子今日停課，故一家三口前往酒樓飲茶，等位約十多分鐘便可入座。她笑言沒有細問酒樓有否加價，但聽聞下午茶暫停供應，「應該收正價」。

照常營業的連鎖食品專門店759亦吸引不少人流，但麵包、讚岐烏冬都售罄，多款冷藏食物都幾乎被掃空。凍櫃內餘下食品大多屬預熱式餸菜包或煎炸食品。

菜檔職員解釋，打風令運輸成本上漲，令來貨價比平日零售價貴。（鄧穎琳攝）

菜檔職員：內地菜來貨價比平日零售價貴

菜檔職員解釋，打風令運輸成本上漲，加上菜的收成受影響，來貨價大漲，但昨日生意不俗，故繼續入貨，怎料今日客人稀疏，只好減價清貨，現時零售價已回落：「大陸嚟啲貨都貴過我哋賣出，叫我哋唔好咁平賣！但今日麻麻哋，冇人出嚟，冇人行，啲貨攞咗，一定要清……琴日一斤（菜芯）廿五，我哋而家三十蚊兩斤，平咗一半啊！」

天耀超級市場職員忙著將蔬菜放上貨架。(鄧穎琳攝)

▼10月13日市面情況▼

