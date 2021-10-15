博愛醫生自殺　醫管局：檢視遺書提及個案　初步認為臨床安排恰當

35歲新界西醫院聯網麻醉科姓關女醫生，本周一（11日）被揭發現在博愛醫院病房內疑自殺身亡。前立法會議員鄭松泰其後於網上公開一封聲稱屬於關醫生的遺書，內容指她因對一名早前失救的病人感自責而尋死，又指控該事件涉及其他醫護人員的醫療失誤。

醫院管理局行政總裁高拔陞今天（15日）回應事件時稱，就離世醫生遺書提及的個案，較早前部門內部曾經檢視，當時初步認為整體臨床安排屬於恰當，並已轉交死因庭跟進，因應醫生離世的事件，醫管局決定重新審視一次這宗手術期間去世的個案。

醫管局主席范鴻齡則指，就醫生去世事件，醫管局已轉交死因庭跟進，若日後死因裁判官認為有需要召開聆訊，事件便可水落石出。



高拔陞稱，就離世醫生遺書提及的個案，較早前部門內部曾經檢視，當時初步認為整體臨床安排屬於恰當。（李澤彤攝）

高拔陞承認，遺書提到的個案於手術期間死亡，當病人去世後，部門有恆常機制去檢視，當時認為整體臨床安排屬於恰當，亦已將事件交予死因庭。不過，由於有醫管局員工對事件存有疑問，醫管局決定再重新檢視這宗個案的處理。范鴻齡亦指，醫管局會研究這宗個案在處理過程中有無問題，強調有既定機制去跟進。

范鴻齡又稱，對於年輕醫生去世，感到悲痛、難過，向死者家屬致以深切慰問，醫管局已報案，及知會死因庭，目前交由警方調查，若日後死因裁判官認為有需要召開聆訊，所有證供都屬公開，屆時事件便可水落石出。他又指，醫管局一直有「心靈綠洲」的服務，為有需要的職員提供心理輔導，因應今次醫生去世事件，醫管局會將計劃擴充，設立更多渠道，更主動、積極地接觸有需要的員工，希望便利同事接觸到這服務，避免同類事件再次發生。

范鴻齡則指，就醫生去世事件，醫管局已轉交死因庭跟進，若日後死因裁判官認為有需要召開聆訊，事件便可水落石出。（李澤彤攝）

35歲的關醫生本周一被揭發在博愛醫院病房內疑注射不明液體身亡。前立法會議員鄭松泰公開其遺書後，《立場新聞》引述消息指，遺書提及的事件涉及屯門醫院今年7月一宗開腦手術，當時負責手術的麻醉科副顧問醫生，曾因臨床手法與關醫生爭拗，報道又稱關醫生曾經企圖自殺，才被送入博愛醫院，但院方沒有提高警戒。

另一方面，早前《東張西望》報道一名6歲女童周天瑜疑因瑪麗醫院醫療失誤，在做手術期間延誤輸血，及後心跳停頓，最終變成植物人一事。高拔陞回應這宗事件時指，一直積極與家屬跟進事件，會盡力配合，希望提供好的服務予天瑜，因為兒童一般需要較長時間康復。