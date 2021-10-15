來港易實施一個月　近八千非港人准免檢疫從內地抵港　佔名額13%

來港易自9月15日實施，至今已三十日。粵港澳大灣區發展辦公室表示，截至10月14日，累計7,945人次使用來港易抵港，其中7,223人次經深圳灣口岸、722人次經港珠澳大橋香港口岸入境香港。換言之，平日每日有265人循來港易來港，佔每日名額僅13%。



來港易自9月15日起實施



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來港易計劃供任何年滿18歲的人士，並持有入境香港的有效旅行證件，如往來港澳通行證（雙程證）、前往港澳通行證（單程證）等人士，抵港後豁免強制檢疫。深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸各設名額每天1,000人。

粵港澳大灣區發展辦公室表示，截至10月14日，累計7,945人次使用來港易抵港，其中7,223人次經深圳灣口岸、722人次經港珠澳大橋香港口岸入境香港。換言之，來港易實施一個月以來，平日每日有265人循來港易來港，佔每日名額僅13%。

根據入境處的內地訪客入境人數臨時統計，由9月15日至10月14日，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，累計有約6,417名內地訪客來港。較去年同期大增近42%，惟與前一個月即8月16日至9月14日比較，內地訪客人數跌8%。

據了解，由於「來港易」涵蓋「單程證」持有人，入境時會被計入「香港居民」；另外「雙程證」持有人，如來港就業或升學等獲批准逗留逾180天，來港後須申請香港居民身份證，故入境時亦被計入「香港居民」。