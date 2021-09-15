來港易｜預約網站凌晨一度大塞車　內地居民仍讚便利趕及中秋團聚

「來港易」計劃今（15日）起推行，身處廣東省和澳門的非香港居民，凌晨起可透過網上系統預約，符合條件者可在入境香港時，獲豁免強制檢疫。港府昨日（14日）才公布計劃詳情，來港易推行首日，深圳灣口岸陸續有透過計劃抵港人士，當中不少是來港探親。

有深圳居民指出，凌晨時分來港易申請網站一度出現「大塞車」，輪候一個多小時才成功登入，但形容新措施始終帶來便利，令他終於能與分開9個月的家人團聚。另有江門居民指，特意來港與家人共度中秋，但坦言回內地須隔離「14+7」的政策很折磨，「歸期」仍在觀望中，希望兩地盡快通關有期。



深圳居民繆先生透過探親簽證來港，原打算9月12日來港居家隔離7天，因應「來港易」新安排，改於今日赴港。他說，凌晨時分來港易網站「出現各種混亂」，至凌晨約1時許才成功登入網站，一度非常擔心無法登入，未能如期來港，所以成功預約後，心情非常興奮。他說，申請過程約花十多分鐘，形容新政策「非常方便、帶來很大的便利」。

繆先生說，小孩在香港讀小學，與妻兒因疫情9個月已沒有見面，昨天上午馬上趕去做核酸檢測，今早就成功來港免檢疫，最長可逗留3個月，期間會透過手機工作。

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深圳居民郭先生︰可見今年5月出生的小孫兒

另一深圳居民郭先生，今日凌晨即登入來港易網站登記，上午11時許即帶同小型單車，為久未見面的家人送禮，也順道一見今年5月才出生的小孫兒。郭直言農曆新年後就沒有見過香港的家人，一直期盼來港，「感覺很好，是通關的第一步。」

他指，早已計劃今天來港，逗留至月底後，再回去深圳隔離，趕在國慶假期後上班。他坦言「回去隔離肯定麻煩，對身體和心理都不好，但是目前沒辦法，看家人也要來喇」。

江門居民劉小姐表示，提前兩三日已完成檢測，凌晨網上預約時等了1、2小時，登記過程順暢。（梁鵬威攝）

江門居民靠「來港易」與家人共度中秋

至於江門居民劉小姐也表示，提前兩、三日已完成檢測，凌晨網上預約時等了1、2小時，登記過程順暢，「只要入到網站就OK」，也相信沒有太多人趕及做核酸檢測。她說，首日來港名額競爭不大，對過程迅速感意外。她說今次來港主要為探親，與家人已大半年沒有見面，希望與家人度中秋，今早乘搭順風車到深圳再過關，「在關口外等咗十多分鐘，入嚟一切都比較順利，指示都好明確」。

劉續說，疫情前經常來港與家人團聚，疫情後最長一年沒有相見，去年底接受14天隔離來港，自由活動一星期，又返回深圳，前後花在隔離的時間已大概一個月。她認為，新政策下可與家人增加外出相處時間，現時亦未有計劃何時返回內地，觀望著內地何時毋須隔離，但若中途有緊急事情，必須回內地辦理，亦要無奈接受「14+7」檢疫期，希望盡快通關。她又指，來港後要定期檢測雖感麻煩，但也會支持配合。

跨境生終等到免檢疫來港上課

此外，來自深圳的張太與兒子一同來港，直言去年暑假至今一直在內地居住，皆因遲遲未有強制全民檢測感憂心，兒子靠網課與香港課程聯繫，但坦言兒子定力不足，對學業影響很大。她透露，內地教學制度及內容與港分別大，不容易在深圳找合適學校，成績也不達標，加上兒子新學年讀小六，也要準備呈份試，原計劃開學前來港，但因「來港易」順延至今日來港。