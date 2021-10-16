新冠疫苗｜增1.8萬人打針　接種率達67.7%　周五兩人針後不適送院

新冠疫苗接種計劃進入倒數階段，社區疫苗接種中心將於46日後關閉。政府表示，今（16日）再增1.8萬人打針，當中約6,100人打第一針。累計455.8萬人已打至少一針，佔合資格人數的67.7%，較昨（15日）微升0.1個百分點，距70%接種率的目標仍有距離。

另外，昨日有兩人打針後不適送院，情況穩定，其中一人已經出院，一人漠視醫生勸告自行離院。



今日全日共有約18,486人接種疫苗，打首針有6,148人，當中2,294人打科興，3,854注射復必泰，至今累計已有4,558,755人已打第一針，接種率為67.7%，較昨日微升0.1個百分點。惟距抽第二層觀塘凱匯住宅單位的500萬人打針抽獎門檻，仍有一大段距離。

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至於接種第二針的12,338人當中，8,088人接種復必泰，4,250人打科興。至今共有4,334,710人已打齊兩針，佔合資格人口64.4%；已接種劑次則達8,893,465劑。

昨日共有兩宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。

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