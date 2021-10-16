外國商會不滿防疫過嚴　邱騰華：先爭取與內地通關　不應捨近圖遠

有外國商會認為本港防疫措施過於嚴謹，影響營商。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(16日)在電台節目表示，香港一直以來採取外防輸入、內防擴散的策略，但強調措施「不是鐵板一塊」，會按實際情況調整；又指不少商會及持分者亦理解，香港要通關不應「捨近圖遠」，應該先爭取盡快與內地通關，但由於內地防疫措施嚴謹，當局會加強向商界解說。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，明白現時商界處於兩難狀態，但有不少外國商會等持分者亦理解，香港要通關不應該「捨近圖遠」。（資料圖片）

邱騰華：明白未通關商界處兩難 但不應「捨近圖遠」

本地疫情穩定，但有外國商會認為本港防疫措施過於嚴謹。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港一直以來採取外防輸入、內防擴散的策略，「有需要嚴嘅地方一定做到最嚴，要豁免會豁免，不是鐵板一塊」，措施需要視乎實際情況，作追蹤及檢測等。

他指，明白現時商界處於兩難狀態，有不少外國商會等持分者亦理解，香港要通關不應該「捨近圖遠」，應先爭取盡快與內地通關；但由於內地防疫措施嚴謹，港府必須盡力配合，當局亦會向商界解說。他又指，過去兩年香港受社會運動及疫情影響，外國商會對香港的營商信心受某程度影響，當局會加強與外國商會的溝通。

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本港初創企業增長 形容困難未消除但努力亦有生機

至於外圍經濟方面，邱騰華表示，根據國際貨幣基金會最新的預測，估計今年全球有5.9%增長，但外圍營商環境是否否極泰來，需要視乎不同行業的情況。整體而言，今年全球的營商環境有正面增長，但由於部分國家疫情仍在水深火熱中，全球的經濟仍有不穩因素。他形容，現時全球經貿環境仍然陰霾密佈，但留意到本港初創企業數目有增長，外資數目穩定，「困難冇一夜之間消除，但大家努力仍有生機。」

邱騰華形容，現時全球經貿環境仍然陰霾密佈，但留意到本港初創企業數目有增長，外資數目穩定，「困難冇一夜之間消除，但大家努力仍有生機」。（資料圖片）

移民潮下香港仍有吸引力吸納人才

回應移民潮，邱騰華指若大圍營商環境不好，「生意做唔到，更加唔好講留唔留到人才」，但現時整體數字反映外資數目穩定，意味香港仍然是具國際吸引力的城市，加上香港的初創企業數目亦增至3755間，反映在人才吸納上香港仍有很大吸引力。

政府推出助中小企融資措施

政府針對中小企推出融資措施，邱騰華表示，企業在現時環境中應一方面維持風險管理，同時擴展業務，未來會試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資提供最高七成的信貸擔保。另外，亦會由金管局建立「商業數據通」，審查企業的營銷狀況，減低企業貸款時提供抵押品的需要，解決中小企長期面對的融資問題。