林鄭月娥：要根本性改變貧窮　社福開支升62%成支出最多範疇

樂群社會服務處今早（17日）舉行慈善跑活動開幕禮，特首林鄭月娥出席活動致辭時稱，早前發表的《施政報告》提到若干扶貧措施，本年度社會福利的經常開支預算為1,057億元，較現屆政府上任前增加62%，超過教育成為支出最多的政策範疇，強調重視扶貧工作。



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樂群網上慈善跑善款超出目標達180萬

樂群社會服務處今早舉行「樂群網上慈善跑」活動起跑禮，希望籌募經費之餘，亦可在疫情下將運動與慈善結合。樂群指，活動得到各界回應，善款已達180萬元，超出原訂目標的150萬元。

社會福利開支較其上任前升62%

林鄭月娥於活動致辭表示，現屆政府重視扶貧，在職家庭津貼的受惠住戶，在三年間增多一倍；政府亦因應疫情，將今年6月至明年5月的職津工時要求下調，令更多人受惠。

林鄭月娥又稱，21年前擔任社會福利署署長時，社會福利的經常開支預算為300億元，到現屆政府上任時，17年間有關開支升至約650億元；然後到本年度再增至1,057億元，較上任時增約62%。

林鄭稱更好未來就是能根本性改變貧窮狀況

她表示，社會福利開支已超逾教育，成為支出最多的政策範疇，強調重視扶貧工作，在而實施《香港國安法》及完善選舉制度後應該謀劃未來，而更好的未來，就是能根本性改變貧窮狀況。