施政報告｜欠退休保障　上樓又如何？人過七旬求生難：每日食少餐

新一份《施政報告》明日（6日）出爐，香港連續7年蟬聯全球最長壽地區，但退休保障不足，活在香港，長壽未必是福。房屋問題嚴峻，寸金尺土，72歲的球叔過去曾住深水埗「閣仔」，一直從事清潔、雜工等基層工種。捱近十年終輪到公屋，但已過退休年齡的他要繼續做兼職維生，無奈今年初遭到解僱，想再求職也力不從心，唯有靠微薄積蓄節儉過活。有基層團體期望，政府今次施政報告在長者福利方面應有短、中、長線規劃，加強退休保障。



球叔過去曾居於深水埗劏房閣樓，每月租金500元，空間僅得「3呎乘6呎」。（張浩維攝）

擺脫「閣仔」上樓 生活仍要慳住慳住

球叔自2007年與妻子離異後，有長達十年時間，居於深水埗劏房閣樓，每月租金500元，空間僅得3呎乘6呎，排公屋近十年，球叔2016年成功「上樓」，入住深水埗區公屋，擺脫「閣仔」。

由於只有小學學歷，球叔大半生為了生計，做過不同基層工種，包括清潔與雜工。他憶述曾在墳場任職雜工兩年多，有日突遭解僱，遣散費卻由強積金供款對沖；亦曾任職清潔工時，發生工傷意外導致左腳骨裂，40多天無法開工，惟獲得的賠償金微薄。

即使已過退休年齡，球叔繼續做兼職，惟今年初突然遭到解僱。（張浩維攝）

72歲怕坐吃山崩仍要兼職 疫下遭解僱

即使已過退休年齡，72歲的球叔雖有領取高額長者生活津貼，但香港百物騰貴，不敢「坐吃山崩」，故近年仍做兼職清潔工，賺取生活費。不過，經濟不景，球叔今年初收到通知，突然遭到解僱 ，卻無法獲得6%約滿酬金，質疑資方走數，目前正向勞工處追討。

72歲仍想工作，但現實環境力不從心，無能力，體能唔允許，唯有自己慳少少。 球叔

僅得10萬強積金及積蓄：食鴨頸便當一餐

疫情下失業，他靠近10萬元強積金和積蓄過活，生活簡樸， 一日只吃兩餐：「食鴨頸便當一餐。」年紀漸長，面對各方面機能下降：「好似天氣咁，你都無辦法預測，病痛無人估得到。」球叔無奈指即使仍想工作，現實環境卻力不從心：「無能力，體能唔允許，唯有自己慳少少。」

球叔無奈指即使仍想工作，現實環境卻力不從心，「無能力，體能唔允許，唯有自己慳少少。」（張浩維攝）

政府話有最低工資、強積金，基層生活有改善了，但球叔就正正證明，對於中老年人士，係咪真係有很大改善？佢哋真係受惠到很多？ 社區組織協會幹事吳衛東

社協期望《施政報告》有短中長線長者福利規劃

跟進球叔個案多年的社區組織協會幹事吳衛東指，球叔大半生經歷，反映出貧窮長者與社會政策互動，2011年未有最低工資前，人工低到得4、5000元，因工資低關係，強積金戶口金額自然相對少：「自從有最低工資、強積金，政府常講有改善了，球叔就正正證明，對於中老年的人士，是否真的有很大改善？是否真的受惠到很多？」吳形容球叔勤力工作，「要捱到72歲仲要比人解僱」期望政府今次施政報告中，長者福利方面，應有短、中、長線的規劃。