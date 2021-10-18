元朗江夏圍建2000伙過渡性房屋　即日接受申請　明年首季入伙

恒基前年宣布，借出鄰近錦上路站的江夏圍土地發展社會房屋項目，並交由博愛醫院負責興建項目，今年3月已動工。博愛醫院今（18日）表示，整個項目合共能提供近2,000個單位，是現時最大規模的過渡性房屋項目之一，首期單位預料明年第一季竣工，現已接受申請入住，申請人須輪候公屋不少於3年、正居於不適切居所，或有迫切需要，申請人通過篩選後，可入住至少2年。

博愛醫院董事李柏成透露，正準備在另一幅由私人借出、位於古洞的土地興建過渡性房屋，預料同樣能提供約2,000伙。而於打鼓嶺坪輋路、前昇平學校的項目，則最快下月可向城規會提交申請。



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「博愛江夏圍村」位於元朗錦上路，鄰近港鐵錦上路站，佔地約48萬平方呎，共有8幢4層高的住宅大樓，合共有1,998伙，預料可容納約6,000人。單位分成3個類型，包括1,064個1至2人單位（152平方呎）、884個3至4人單位（229平方呎），以及50個5至6人或無障礙單位（323平方呎）。每個單位均配備獨立洗手間、浴室及煮食空間。

村內另設有2幢服務設施大樓，內有中西醫療服務及牙科診所、健康諮詢中心、長者中心、社區飯堂、飯品及家品商店等。博愛醫院稱，會定期舉辦多元化社區活動，亦會聘請專業機構提供物業管理服務。

江夏圍村過渡性房屋項目已於今年3月動工，首期單位預料明年首季竣工，第二期單位建造工程亦已展開，估計將於明年第3季落成。

博愛醫院董事李柏成透露，正準備在另一幅由私人借出、位於古洞的土地興建過渡性房屋，預料同樣能提供約2,000伙，最快下月可向城規會提交申請。（龔嘉盛攝）

項目現已接受申請，至11月15日傍晚6時截止，合資格申請人分為兩類，其一為輪候公屋不少於3年的人士或家庭，他們將由電腦隨機編配面見次序，確定符合資格後，將可獲編配單位、簽約和繳費，其後便可「上樓」。

另一類申請人則為居於不適切住屋或有迫切需要援助改善住房的人士/ 家庭，他們會由社工面見和評分，再根據有關評分排序。通過篩選的幸運兒將可居住至少2年，並可按情況續租，其每月的暫准居住費用，將不多於現行公屋相應家庭類別入息限額的25%。換言之，租金最低約為3200多元。

博愛醫院位於江夏圍的過渡性房屋由恒基兆業地產以象徵式港幣$1元借出地皮，並獲運房局撥款近11億元資助興建，由博愛醫院興建及以非牟利形式營運項目。

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