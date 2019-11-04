【施政報告】政府不為過渡屋租金設上限　恒地江夏圍項目或續租

最新一份《施政報告》建議為過渡性房屋預留建設費用，金額會由早前公佈的20億元增加50億元，以資助推動項目的非政府機構，亦定下目標在未來3年提供1萬個過渡性房屋單位。 立法會房屋事務委員會今日（4日）開會討論，會上有議員關注過渡屋租金問題。運房局副局長蘇偉文指出，若為過渡性房屋設租金上限或指標，非政府團體的彈性會較低，又指當局不會為「趕目標」而「劏房化」。

最新一份《施政報告》建議，為過渡性房屋預留建設費用至50億元，以資助支援非政府機構興建過渡屋。（資料圖片）

有議員質疑，政府將興建過渡性房屋的責任交予非政府機構有「卸膊」成份，運房局副局長蘇偉文指出，明白非政府機構會面對不同困難，故房委會等機構會提供專業意見及項目支援，而房委會亦會集中興建更多公屋。

擬每月審批申請

對於設租金上限，蘇偉文認為若設「機械式指標」，非政府團體的彈性會較低，但強調審核申請時，必定會將租金政策視為重要的參考因素。

蘇偉文又指，希望簡化申請程序，初步擬每月審批申請，以加快進度。

蘇偉文說，當局不會為了「趕指標」，而將過渡性房屋「劏房化」。（資料圖片） 不會趕指標而「劏房化」 被問及如何達到一萬伙的目標，蘇偉文說，他們會透過跨部門會議解決非政府機構所遇到的困難，自去年成立過渡性房屋專責小組後，一年內已召開6次跨部門會議。他強調，他們不會就住戶的安全水平妥協，「我哋唔會因為要趕指標，而起不適切住屋或者劏房化。」 蘇又指，現時過渡屋單位的租期約為兩年，期望租戶隨後可直接「上樓」。若租戶尚未入住公屋，他稱在志願團體或非政府組織的協助下，有關人士或能入住其他過渡性房屋項目。

恒地江夏圍項目 七年後或再續租

至於恒地早前宣佈借出錦田江夏圍一帶土地交非政府組織建過渡性房屋，蘇偉文指，恒地已就區內的社區設施有基本構思，土地租約為七年，料入住年期最少五年。恒地若隨後無其他計劃，亦願意將土地再續租。

運房局副秘書長、房屋署副署長張趙凱渝指出，房委會已留意到，地政總署及產業署旗下的收費停車場已作出租金寬免，房委會正考慮及研究有關做法。（資料圖片）

房委會正研究寬免停車場租金

此外，財政司司長陳茂波早前宣布紓困措施，當中包括為房委會和房協的公屋租戶代繳一個月租金，料78萬個租戶受惠。會上大部份委員同意有關措施，但有議員關注能否擴展計劃至房委會及房協轄下的停車場車位。

運房局副秘書長、房屋署副署長張趙凱渝指出，房委會已留意到，地政總署及產業署旗下的收費停車場已作出租金寬免，房委會正考慮及研究有關做法。她又指，在財委會通過其公屋租金寬免撥款後，料一個月至個半個月內可實施。

會上鄭詠舜亦提出臨時動議，呼籲房委會及房協向轄下停車場租戶，提供為期6個月的50%租金減免，最終以17票通過。