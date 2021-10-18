昂坪360今年人流倍增　Vivienne Tam心經簡林辦時裝騷

昂坪360在疫情下推動多元共融時尚，與國際知名華裔設計師Vivienne Tam（譚燕玉）舉辦名為「昂坪戶外遊藝會 Outdoor ARTcation」，焦點在VIVIENNE TAM品牌首個線上時裝騷．模特兒在昂坪纜車及心經簡林等進行「行天橋」，展現秋冬系列「City Camouflaged 城市縮影」。

Vivienne Tam指靈感源自距離繁忙市區咫尺之通，卻擁有美不勝收的自然景觀，讓人可以漫步山林間放鬆身心的大嶼山昂坪，於是成為首個國際時装品牌結合本港大型旅遊景點的線上時裝騷。



Vivienne Tam譚燕玉（後中）與模特兒合照。(雲嘉晉攝)

昂坪360董事總經理：每日向大佛許願盡快通關

昂坪360董事總經理劉偉明表示，今年人流較去年同期上升一倍，日均訪客逾1,000人，今年國慶旅客較去年升兩倍，與同年的復活節和過年相比仍然是最多。不過，今年首3季日均訪客量相比2018年日均5,000人次仍有距離。

他稱每日都對着天壇大佛許願盡快通關，但相信通關後也未能即時回復疫情前的訪客數目，因為與飲食業等不同，昂坪並不是旅遊的必要消費。

昂坪360董事總經理劉偉明（左）、Vivienne Tam譚燕玉（中）和旅遊發展局主席彭耀佳（右）今日一同介紹昂坪戶外遊藝會 Outdoor ARTcation」項目。(雲嘉晉攝)

時裝騷將於網上向全球發放

在香港成長的國際時裝設計師 Vivienne Tam的新一季時裝騷到昂坪取景拍攝，模特兒會在與城市和大自然連結的昂坪纜車、昂坪市集及心經簡林等「行天橋」。時裝騷將於網上向全球發放，讓各地觀眾以全新角度感受香港獨有美麗。

Vivienne Tam 2021秋冬系列設計著重多元共融，主打超越國界、性別、健障，宣揚愛地球、Love Your Style。Vivienne Tam 表示，今次選址亦别具意義，「因這裡景色優美，尤其心經簡林更充滿靈氣，猶如一趟淨化心靈的小旅行，啟發了我的創作靈感。」

疫情下多留港 接觸行山首踏足心經簡林

Vivienne Tam又說，疫情為各界帶來不少衝擊，但其實也有美好一面，就如她因疫情多留港，之前只可留港數星期，嘗試了以往甚少接觸的行山活動，「有此地方我從未去過，最近也首次踏足心經簡林，感受大自然之美。」當參觀天壇大佛時，她就想：「如果可以係度做個時裝展就好啦」，「我都有係心經簡林做冥想，令到我感到好平靜，希望可以將感覺透過系列帶到畀大家。」

她指傳統時裝展好多限制，例如大會的音樂等，模特兒走起來像機械人；而在線上時裝展，設計師可以個人化，因地點背景不同，變相比以往多了很多表達方法，而昂坪與健康生活方式的理念一拍即合，她形容像是命運主宰般一樣。

她表示，品牌將會朝平靜和休閑方向發展，以往系列大多數都是為派對、上班設計，現時希望能讓熱愛行山、瑜珈的人士都能有機會穿着。

全新 VIVIENNE TAM 2021 秋冬系列攝影展

日期：即日起至 11月7日

時間：上午10時半至下年5時

地點：昂坪市集 360 旅遊資訊中心

