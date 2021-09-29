昂坪360、觀光巴合辦一日遊　成人票283元起　盡覽日落美景

新冠疫情之下，香港人無法外遊，「本地遊」成為假日好去處。昂坪360與敞篷觀光巴士Big Bus Tours合作推出空中、陸地體驗，旅客可先乘纜車欣賞大嶼山景色，黃昏再坐敞篷巴士出尖沙咀，沿路欣賞機場及青馬大橋日落美景。全程成人票價283元至363元。

昂坪市集亦有新開放的纜車探知館，參觀者可以親手摸纜索，並以虛擬實景（VR）體驗維修纜車工作。



▼昂坪360與Big Bus Tours合推空中、陸地體驗▼

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纜車探知館位於昂坪市集，館內介紹纜車由興建、維修、運作等，參觀者可以一嘗控制纜車速度，每秒5米最佳，太快會停止運作，太慢亦會有乘客不滿。另外，館內亦放置一支使用10年的纜索，可輕輕拿起，感受重量及質感，旁邊亦設全息影象展示纜車零件。入場費為20元。

乘客坐纜車到市集遊玩，沿途欣賞大嶼山郊區、機場、東涌市鎮等空中高處美景，回程離開纜車後，可乘坐Big Bus在地面近距離觀看機場停機坪一帶，沿途欣賞日落，吹風經青馬大橋返回市區尖沙咀，車程約一小時。

Big Bus Tours行政副總裁（香港及中國）温洛文指，是次合作可盡顯Big Bus與昂坪360優勢。（羅君豪攝）

Big Bus Tours行政副總裁（香港及中國）温洛文指，乘客可以先在昂坪參觀，欣賞過空中靚景，再乘巴士看機場的「Behind the Scene(幕後花絮）」，盡顯Big Bus與昂坪360優勢。

昂坪360高級銷售及拓展經理謝鈞宇期望，可為乘客提供新鮮感，從新角度欣賞香港美景，串連市區部份，讓乘客一口氣看到更多香港漂亮景色。

昂坪360高級銷售及拓展經理謝鈞宇期望，是次合作可為乘客提供新鮮感。（羅君豪攝）

10月起每逢周五至周日黃昏出發

Big Bus Tours 將於10月的每個星期五、六、日，每日會有一班車由東涌纜車站，視乎日落時間於約黃昏5時半開出，讓乘客可以在車上駛經青馬大橋時觀看日落，而總站會設在尖沙咀漢口道。

乘客可以最少一日前於網上預訂套票，或即日憑來回纜車票加48元升級，來回纜車連Big Bus 車程成人套票售283元，小童票價158元，若選乘水晶纜車，票價則分別為363元及238元。