博愛醫院古洞河上鄉建新過渡性房屋　參照江夏圍村模式：唔再漏水

博愛醫院今（18日）宣布，位於元朗江下圍的過渡性房屋將於明年3月起分段竣工，合共提供近2,000伙，包括3種不同大小的房型。該機構強調，已參考市面過渡性房屋的設計，再加以改良，包括將空間略增一平方呎，廚、廁靠近窗口，亦配備3層隔音，形容將會成為組合屋的標準。

博愛又透露，正籌備發展與江夏圍村規模相若的過渡性房屋項目，選址古洞河上鄉，有關地皮亦是由私人借出，形容與運輸及房屋局的磋商亦接近「埋尾」，預料年底可公布詳情。



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博愛董事指磋商正在「埋尾」 年底公布詳情

博愛醫院董事李柏成今午在記者會透露，正籌備在古洞一幅由私人借出的土地，發展過渡性房屋，預料可提供約2,000伙，規模和發展模式與元朗江夏圍項目相若。他續指，已就有關項目與運房局等多次磋商，形容正在「埋尾」，待運房局「拍板」便可推行，預料年底可交代更多詳情。

據了解，選址在河上鄉，遠離港鐵站，需乘小巴才到抵達上水站，較江夏圍的選址遜色。

博愛醫院董事李柏成透露，正準備在另一幅由私人借出、位於古洞的土地興建過渡性房屋，預料同樣能提供約2,000伙，最快下月可向城規會提交申請。（龔嘉盛攝）

「博愛江夏圍村」可納約6000人

至於位於元朗錦上路的「博愛江夏圍村」，共建有8幢4層高的住宅大樓，合共有1,998伙，預料可容納約6,000人。單位分成3個類型，包括1,064個1至2人單位（152平方呎）、884個3至4人單位（229平方呎），以及50個5至6人或無障礙單位（323平方呎）。每個單位均配備獨立洗手間、浴室及煮食空間。

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博愛醫院董事局項目經理劉卓耀表示，基於社聯在深水埗南昌街的項目「南昌220」改良，包括將面積增加一平方呎，廚、廁靠近窗口，只需在窗邊設置一個消防花灑頭，便可擺設洗衣機，可增加空間感、靈活性和採光度，單位亦配備3層隔音，較其他過渡性房屋佳，他形容「standardised（標準化）咗過渡性房屋嘅規劃」，往後的項目均可參照這個模式，加快推進。他又提到，此過渡性房屋亦增設污水處理設施，同樣是「貨櫃式」，以組裝合成建築法建成。

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研為住戶提供搬遷和傢俬協助

對於「南昌220」獲連鎖傢俬店提供家俱優惠，劉卓耀透露，機構正聯絡不同家品店，希望能獲得套裝折扣，惟對此並不抱太大期望，坦言有傢俬店的回覆並不正面，現時單位只能配備冷氣機和洗澡用的媒氣爐。至於無法負擔搬遷和傢俬費用的住戶，他表示將會商討如何能提供協助。

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另外，他又表示，博愛在打鼓嶺坪輋路、前昇平學校的項目，已進入尾聲，預料最快下月可向城規會提交申請，估計可提供約600伙，較去年公布的711伙，減少近100伙。