新冠疫苗｜單日4633人打首劑　按日增近八成　接種率微升至67.8%

社區疫苗接種中心將於44日後關閉，疫苗接種計劃步入尾聲。政府表示，今（18日）再有1.2萬人打針，較昨日大增37%，當中約4,633人打第一針，亦較昨日多逾2,000人或77%。累計456.5萬人已打至少一針，佔合資格人數的67.8%，與70%接種率的目標稍為拉近。

另外，昨日有3人打針後不適送院，情況穩定，全數均已出院。



累計456萬人打針

今日全日共有約12,234人接種疫苗，打首針有4,633人，當中2,073人打科興，2,560注射復必泰，至今累計已有4,565,986人已打第一針，接種率較昨日微升0.1個百分點至67.8% ，距抽第二層觀塘凱匯住宅單位的500萬人打針抽獎門檻，仍有一大段距離。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



+ 6

至於接種第二針的7,601人當中，3,880人接種復必泰，3,721人打科興。

至今共有4,347,920人已打齊兩針，佔合資格人口64.6%；已接種劑次則達8,913,906劑。科興和復必泰疫苗，在社區疫苗接種中心的整體接種率分別為91%和89%。

昨日共有三宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，三人均已出院。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



+ 4