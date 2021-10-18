新冠肺炎｜5輸入個案全帶變種病毒　卡塔爾航空多哈航班禁抵港2周

本港今日（18日）錄得5宗確診個案，全是帶L452R變種病毒的輸入個案，連續10日無本地個案，初步確診個案則少於5宗。近日卡塔爾航空營運的航班有4名乘客染疫，觸發熔斷機制，衞生署禁止該公司營運航班從多哈着陸香港至本月底。



5新增個案患者全屬男性 全部完成接種疫苗

五宗確診個案都有L452R變種病毒，他們都無病徵。第一宗個案29歲男患者（編號：12301），10月16日從英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，到香港機場檢測時已發現陽性。他4月28日及6月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗，9月21日在香港驗血清抗體呈陽性。

另一個案的59歲男患者（編號：12302），10月16日從菲律賓經航班5J272抵港，到香港機場檢測時已發現陽性。他7月5日及8月1日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

至於48歲男患者（編號：12303）於10月16日從加納、卡塔爾經航班QR818抵港，到香港機場檢測時已發現陽性。他3月5日及4月7日在香港接種兩劑科興疫苗。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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第四宗個案涉及44歲男患者（編號：12304），他於10月16日從尼日利亞經多哈乘搭航班QR818抵港，到香港機場檢測時已發現陽性。他9月29日在尼日利亞接種一劑阿斯利康疫苗。

最後一名患者41歲，（編號：12305），他10月14日從菲律賓經航班PR300抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，隔離時第三日樣本才確診。他6月23日及7月14日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

卡塔爾航空多哈飛香港兩航班4人抵港確診 觸發熔斷機制

卡塔爾航空10月13日和10月16日由卡塔爾多哈飛抵香港的兩個航班（QR818），各有兩名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止卡塔爾航空營運的客機今日至10月31日期間從多哈着陸香港。

▼來港易自9月15日起實施▼

