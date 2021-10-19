牛肉加價︱肉檔嘆來貨價一年加兩次罕見　街坊：打邊爐轉食雞或豬

天氣轉涼，市民打邊爐意欲增，不過，吃牛成本將增加。代理本港活牛的五豐行今日（19日）公布，周四（21）起上調內地活牛批發價，肥牛增幅逾8.1%。有街市牛肉檔主指，五豐行今年初已經提高批發價，今年二度加價，情況十分罕見，預計要提高零售價以抵銷成本上漲。有市民認為，目前市道差，「搵食艱難」，加價並不合理，料會轉買豬或雞代替。



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獨市進口內地活牛的五豐行指，每年均會例行調整批發價，由於內地活牛行情上漲，加上養殖成本持續高企，以及秋冬季節內地對牛肉需求旺盛，為保障供港活牛品質及供應，經與牛肉商協商，決定周四（21日）起提高活牛批發價。



屆時「改良牛」由每擔4,820港元，調高約3.1%，至每擔4,970 港元；至於港人常吃的肥牛，亦由每擔5,280港元，加價約8.1%至5,710港元。

天氣轉涼牛肉價漲 五豐行周四起調高活牛批發價 肥牛每擔加8%

肉檔明白加價增加街坊負擔 惟料肥牛零售價升一成

位於荃灣楊屋道街市的牛肉檔檔主偉先生表示，五豐行去年因疫情關係，凍結活牛批發價，今年初已加價7至8%，到本月再加價3.1%至8.1%，形容情況十分罕見，入行十年以來，印像較少出現一年加兩次。他指，疫情下市道差，餐廳減少入貨，街坊亦少買牛，年初只加價3%至4%，今次為應付經營成本，須有相應加幅，否則會蝕本。

另一檔主翟先生表示，踏入秋冬季，兩地對牛肉需求增，搶高批發價。他指，明白加價會加重街坊負擔，檔口一般不會某然加價，但若維持原價難抵銷新增成本，料主要肥牛加價一成，其它牛肉部位售價則不變。

有牛肉檔檔主指，由於內地活牛批發加價，為維持經營成本，須相應加價。（胡家欣攝）

市民嘆搵食艱難 牛肉加價不合理

市民曾女士認為，目前市道差，「搵食艱難」，加價並不合理。她指，過往較少購買牛肉，但每逢冬季打邊爐時均會吃牛肉，料今季不會買牛，以豬或雞肉代替。

轉買急凍也不棄肥牛 市民：鍾意食無辦法

市民徐女士表示，一星期會買一至兩次牛肉，家庭聚會打邊爐時，會買一至兩斤肥牛及切片牛肉。她指，牛肉加價後，料會轉為多買海鮮及肉丸，但不會捨棄買肥牛，僅轉由新鮮變急凍：「鍾意食，無辦法。」