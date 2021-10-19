22月女嬰死揭曾受虐　女被告需照顧3女兼懷孕　壓力下鐵鏈綁事主

同居情侶為朋友照顧未滿兩歲的女嬰期間，女嬰突心跳停頓死亡，驗屍後發現她身上及頭皮上有多達70處傷勢。情侶早前在高等法院承認虐兒，今(19日)在高等法院作求情，兩人均有就事件道歉，女被告又稱她需照顧3名女兒，當時並懷孕，因同情女嬰而照料她。女被告因要照顧多名小朋友，壓力下用鐵鏈綁女嬰的腰，她雖曾獨留女嬰在家，但只是短時間。律師又指，兩被告被控虐兒而非誤殺，希望法庭不要視女嬰的死由兩被告的虐待行為造成。法官把案押後至11月17日判刑。



女被告柯靜雯(36歲)和男被告蕭國偉(33歲)，承認一項虐兒罪，指他們在2019年1月至同年6月20日期間，於洪水橋新生村住所虐待一名姓柯的女嬰Heiley。女嬰去世時約22個月大。

女被告也曾遭父虐打

女被告的代表大律師求情時形容，本案為悲劇，女被告就事件道歉，又透露女被告自小也遭父親虐打，其父親後來更離家而去。

出於同情照顧女嬰

大律師又指，案發時女被告需照顧三名女兒，同時亦懷有身孕，備受壓力。她為避免女嬰被送至寄養家庭，出於同情心，受託照顧女嬰，並向女嬰提供生活所需。

照顧多名小孩感壓力

對於案情指女被告曾把女嬰獨留在家，期間用綁狗隻的鐵鏈，綁著女嬰的腰。辯方解釋，女被告當時因照顧多名小朋友，才做出此事，而且獨留女嬰一段短時間。律師強調，女被告當時因壓力問題，失控犯案。已感後悔，其悔疚亦將伴隨餘生。

男被告稱見女兒被踢掌摑女嬰

男被告的代表大律師稱，男被告案發時任地盤工人，月入約3萬元。男被告又指女嬰有行為問題，他放工回家見女嬰踢其女兒，才掌摑女嬰。律師強調這並非犯案藉口，男被告現已深感後悔，其求情信上亦有就事件道歉，指案件令家人受苦。

女被告有向女嬰餵食

律師又指，兩被告並非被控誤殺罪，望法庭判刑時不要視女嬰的死亡，是被告的虐待行為所致。此外，庭上亦播放女嬰去世前一晚，與被告一家往粥店吃東西的片段，女被告有餵女嬰進食，兩人亦有擊掌，顯示她們的關係親密。

女嬰頭部有深層瘀傷

案情指，女被告於2019年6月20日清晨送當時22個月大女嬰到屯門醫院，女嬰送至急症室時心臟已停頓，最終不治，當時女嬰體重僅8公斤。驗屍報告顯示，女嬰身上有約70處傷勢，包括34處近期傷勢，及36處疤痕。女嬰的頭亦有多個深層瘀傷，並出現蜘蛛膜下腔出血和腦水腫。報告認為女嬰因其頭傷致命。

警方調查時發現女被告曾在電話短訊中向男被告稱：「你睇唔睇到佢嗰個輕佻(樣)啊，......你話係咪想一拳Fing埋去......」、「打X到佢仆街」。男被告亦曾稱：「啱啱我差啲殺咗佢。」

案件編號：HCCC99/2021