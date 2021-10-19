廉署起訴2名三判承建商　誇大水喉匠工人日薪　涉兒童醫院項目

廉政公署昨日（18日）落案起訴兩名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人屋苑項目的三判承建商，控告他們涉嫌誇大8名水喉匠的日薪，詐騙該兩個項目的兩間二判承建商工資共約100萬元。兩名被告獲廉署准予保釋，明日（20日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署昨日（18日）落案起訴兩名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人屋苑項目的三判承建商，涉嫌詐騙約100萬元工資。（資料圖片）

被告施健忠（48歲）及朱焯華（58歲），同被控兩項串謀詐騙罪，違反普通法。施健忠另被控6項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。有關罪行案發時期為2016年11月至2018年9月。

被指訛稱日薪逾千 實際750元至1,100元

案發時，建榮水喉渠務工程有限公司安柏水喉工程有限公司以二判身分參與兩個建築項目，分別涉及香港兒童醫院及馬鞍山一個私人屋苑。該兩間二判的負責人將兩個項目的水喉工程分判予施健忠及朱焯華。

根據有關分判協議，施健忠及朱焯華須為建榮及安柏於該兩個項目提供水喉匠，並匯報水喉匠的確實日薪以計算工資。

其中一項控罪指，施健忠及朱焯華涉嫌一同串謀詐騙建榮及安柏，指一名水喉匠要求的每日工資為1,500元，從而誘使建榮及安柏基於有關每日工資要求，計算和發放該名水喉匠的工資。另一項控罪指兩名被告用類似手法串謀詐騙建榮，指另一名水喉匠要求的每日工資為1,150元。

另外兩項控罪指施健忠涉嫌向建榮及安柏訛稱，另外兩名水喉匠要求的每日工資為1,500元，並意圖詐騙，誘使建榮及安柏基於有關每日工資要求，計算和發放該兩名水喉匠的工資，導致施健忠獲得利益或建榮及安柏蒙受不利。

誇大工資總金額約100萬

餘下4項控罪指施健忠用類似手法向建榮訛稱，另外4名水喉匠要求的每日工資分別為1,400元及1,500元。

廉署調查發現，該8名水喉匠要求的實際日薪介乎750元至1,100元，而施健忠及朱焯華向建榮及安柏誇大日薪為1,150元至1,500元，誇大工資總金額約為100萬元。醫院管理局、建榮及安柏在廉署調查案件期間提供全面協助。