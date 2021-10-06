廉署控汽車分銷商助理技術經理　涉詐騙德國車商約10萬元維修索償

廉政公署今日（6日）落案起訴合德汽車有限公司前助理技術經理，控告他涉嫌在18宗車輛維修保用索償申請中，詐騙德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE共約10萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待星期五（8日）在粉嶺裁判法院答辯。



廉政公署公布，今日（27日）落案起訴一名業主。（資料圖片／盧翊銘攝）

被告梁柏康（51歲），合德汽車有限公司前助理技術經理，被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該前助理技術經理。

合德汽車於1970年至2019年期間是德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE產品的香港獨家分銷商，並為合德汽車售出車輛的底盤提供兩年保用服務。如合德汽車為享有保用服務的顧客進行維修，則會向MAN Truck & Bus遞交保用索償申請。

被告於案發時是合德汽車技術小組的助理技術經理，該小組負責協助顧客啟用保用服務。被告的下屬包括一名見習技術員及一名技術主任。

案情指，於2017年5月1日至2018年1月30日期間，被告涉嫌分別與合德汽車的見習技術員及技術主任串謀詐騙MAN Truck & Bus，在18宗車輛維修保用索償申請中，不誠實和虛假地報稱該等車輛具有效保用服務，從而導致和誘使MAN Truck & Bus就該等索償申請支付共約10萬元。

合德汽車及MAN Truck & Bus在廉署調查案件期間提供全面協助。