新冠疫苗｜針後疑面癱醫院無呈報　病人促當局容許接種者申報

本港新冠疫苗接種計劃設疫苗保障基金，市民打針後出現副作用依賴醫院向當局呈報。市民Y先生（化名）8月底注射第二針復必泰疫苗後懷疑出現面癱，但他求醫的瑪嘉烈醫院卻沒有申報。他今早(20日)在電台節目稱，諒解醫院人手不足，但促請當局容許接種者自行呈報、並設專責部門處理。

協助Y先生他的民主黨醫療政策發言人袁海文批評，政府設保障基金原意為增加市民打針信心，今次事件反映副作用個案或被大幅低估，「唔係踢走呢啲數據，自己呃自己就無副作用喇。」



瑪嘉烈醫院昨日就事件致歉，稱會提醒前線員工適時呈報相關個案，以免同類事件再次發生，解釋醫護人員因專注治理病人而未有向衞生署呈報個案，接獲病人查詢後兩日已經呈報。

Y先生今早在香港電台及商業電台節目稱，接納院方說法，諒解醫院人手不足問題，亦無怪責醫院。他期望政府容許接種者自行呈報副作用、設立專責部門跟進、尋找私家醫院協助分流個案，「唔使堆晒喺公立醫院，唔使佢哋咁忙碌。」

事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，他向瑪嘉烈醫院求醫，其後在申請疫苗保障基金時曾被拒絕，原因是其個案未獲院方向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。（資料圖片／張浩維攝）

協助Y先生的深水埗區議員、民主黨醫療政策發言人袁海文表示，個案反映當局無核實醫護人員有否漏報，估計副作用個案大幅被低估，同意接種者亦可以呈報副作用個案，再由專家核實箇中關係，因為基金設立原意是提升市民對疫苗信心，「而唔係踢走呢啲數據，自己呃自己就無副作用喇。」

Y先生稱現時面癱漸有好轉，但面部亦有如做完劇烈運動的酸痛感、眼睛飄眼水、一隻眼未能完全閉合。袁海文估計，若他獲賠償會得到8至10萬元賠償金額。

Y先生今年8月31日下午6時，在林士德體育館接種第二劑復必泰疫苗。在休息區逗留大約10至20分鐘後飲水時，嘴角有水流出。當晚10時許，Y先生食晚飯時，感到左邊眼皮下垂，翌日早上洗面時眼睛入水，漱口亦有水滴流出，發現左邊面部面癱，他9月1日工作上有要事處理，9月2日到瑪嘉烈醫院急症室求診，醫生有為他撰寫醫生紙，並提到醫院會向衞生署呈報個案。他9月9日向AXA安盛申請疫苗保障基金，9月29日接到回覆，指其申請被拒，原因「申請人所提交的文件及基於申請人的個案，未獲醫護人員向衞生署呈報為疫苗接種嚴重，或非預期異常事件。」