新冠疫苗｜市民針後面癱　申保障基金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報

民主黨上月中收到一宗接種新冠肺炎疫苗後的求助，事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，事後到瑪嘉烈醫院求醫並接受治療。Ｙ先生其後申請疫苗保障基金，但被拒絕，原因是其個案未獲醫院向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」，事主投訴後院方才表示會作出呈報，但沒有進一步交代。

民主黨要求瑪嘉烈醫院交代為何未有呈報面癱個案，質疑政府及院方「隱惡揚善」，令接種疫苗後副作用未被如實反映，副作用數字一直被低估。民主黨又估算，涉事個案至少可獲賠償10萬元。



事主Y先生今日（19日）召開記者會，他指自己患有乙型肝炎，接種第一針復必泰後並無異樣，在第二針前他曾徵詢醫生意見，醫生認為他可以接種，他遂於8月31日下午6時，在林士德體育館接種第二劑疫苗，他指在休息區逗留大約10至20分鐘後，在飲用場地提供的水時，感到嘴角有水流出。

洗面眼睛入水 漱口流水

到當晚10時許，Y先生食晚飯時，感受到左邊眼皮有下垂，至翌日早上，他洗面時眼睛入水，漱口亦有水滴流出，發現左邊面部面癱，由於Y先生9月1日仍有工作需要處理，所以於9月2日到瑪嘉烈醫院急症室求診。

Y先生表示，瑪嘉烈醫院急症室醫生診症指出，「2nd dose Biontech taken on 31/8/21 developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」，並表示有機會因睡得不好，才出現有關情況，並轉介他於9月16日，到內科覆診及到明愛眼科診症，Y先生同時感到頭暈，醫生轉介他看腦科，排期到2024年。

事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，他向瑪嘉烈醫院求醫，其後在申請疫苗保障基金時曾被拒絕，原因是其個案未獲院方向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。（張浩維攝）

經查詢後 瑪嘉烈醫院才稱會將個案呈報

Y先生於9月9日向AXA安盛申請疫苗保障基金，並於9月29日接到回覆，指其申請被拒，原因「申請人所提交的文件及基於申請人的個案，未獲醫護人員向衞生署呈報為疫苗接種嚴重，或非預期異常事件。」

Y先生於10月7日向瑪嘉烈醫院查詢，該院稱未將Y先生個案呈報衞生署。翌日瑪嘉烈醫院再聯絡Y先生，指經急症室部門主管審核後，會將個案呈報，並請Y先生自行申請疫苗保障基金，但未有交代為何當初未有呈報個案。

質疑面癱與睡眠有何關係

Y先生表示，因從事室內裝修需經常進入私人屋苑，形容自己「為世所迫」下才打針，現在感到後悔，事隔1個多月，他左邊面仍然刺痛，說話不清，他質疑瑪嘉烈醫生診症，面癱與睡眠有何關，「瞓咗40幾年先有面癱？真係好出奇」，又批評政府沒有專責部門處理針後患者副作用，「院方轉介我睇腦科但要等到2024年，如果真係有關，我釘(死)咗又點先？」

袁海文：為降低副作用數字「隱惡揚善」

協助事主的民主黨袁海文表示，初步計算Y先生大約可以獲基金賠償10萬元，他質疑事件涉及漏報，據他了解，醫護人員以往較為積極呈報針後求診情況，但近月已減少，擔心政府為降低副作用數字而「隱惡揚善」，要求瑪嘉烈醫院解釋，他認為應仿傚外國做法，由接種人士自行呈報副作用，從而令政府掌握確實情況。