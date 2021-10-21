首屆大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮｜嘉許優秀企業

隨著粵港澳大灣區建設成為國家重點發展策略，三地合作進一步促進區內經濟發展。《香港01》於2021年10月22日（星期五）中午12點，首辦「大灣區互聯共創研討會」，並邀請政制及內地事務局局長曾國衛先生作為主講嘉賓，屆時商界領袖及企業精英將分享營商心得，強化商貿聯繫網絡；同場舉行「大灣區企業同創大獎」嘉許禮，藉此肯定於大灣區表現優秀的優質企業。



首屆「大灣區互聯共創研討會」將以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。緊接研討會是「大灣區企業同創大獎2021」嘉許禮，藉此表揚區內表現突出及具潛力之企業。

演講嘉賓陣容鼎盛，邀得香港中華廠商聯合會副會長黃家和先生出任研討會主持，同時請來重量級講者，包括（排名不分先後）：騰訊雲港澳業務總監蔡毅海先生、友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生、香港貿易發展局研究總監關家明先生及香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授等。

研討會同時進行網上直播，讓更多觀眾收看。同場亦舉行「企業同創嘉許禮」，藉此表揚於大灣區跨境業務方面，表現優秀及推動三地協同發展的優質企業。

支持機構（排名不分先後）

香港貿易發展局

香港生產力促進局

團結香港基金

香港總商會

香港中華總商會

香港中華廠商聯合會

粵港澳大灣區經貿協會

香港上市公司商會