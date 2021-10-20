婦人分娩後亡研訊　死因為羊水入血 夫質疑及早發現可避免死亡

一名懷孕38周孕婦於5年在伊利沙伯醫院分娩，惟其後因大量出血死亡。死因庭今（20日）展開為期6日的研訊。據事後解剖報告，死者死因為羊水入血，惟負責死者分娩的住院醫生當時的判斷為死者因子宮乏力而導致產後大出血。醫生今午出庭解釋指，羊水入血非常罕見，沒有相關檢查可以驗證。對於死者丈夫質疑院方若能早發現死者為羊水入血，可避免其死亡，惟醫生指即使確診，治療方式亦不會有改變。



死因庭今就死者梁金笑(終年33歲)的案件召開研訊，由死因裁判官周慧珠處理，將傳召14名證人，並設有陪審員。死因研訊主任為律政司檢控官黎健禧，死者家屬由大律師王志光代表，醫管局則由大律師吳美華代表。

分娩醫生強調梁的情況 催生的好處大於壞處

伊利沙伯醫院婦產科住院醫生李自菁供稱，她於2015年畢業，2016年加入伊利沙伯醫院。據其事後撰寫的醫療報告指，梁入院時懷孕38周2天，胎兒已足月，進行胎心監測發現胎兒有短暫胎心異常，並於3分鐘後回復正常。由於有相關文獻指此情況可能代表胎兒不正常，而若不生產會導致胎心監測困難，院方遂決定進行催生。

李其後補充指，她於下午6時10分才第一次接觸梁，故催生非其決定。而當時梁的字宮頸已十分鬆馳，惟李發現每次梁出現字宮縮，胎兒心跳便會下降，遂決定進行真空吸引術。女嬰於9時28分出生，李於數分鐘後發現梁出血，其血壓下降，但心跳頻率則上升，失血量更達至800毫升。李當時認為梁是因子宮乏力而導致產後大出血，但稱考慮過梁是否有羊水入血問題，但同意沒有在相關文件中提及，解釋指羊水入血非常罕見，沒有相關檢查可以驗證，且梁的情況非典型羊水入血。

對於有專家指胎心異常只短暫地出現了一次，故毋需催生，李認為梁當時心跳正常、宮頸成熟、胎兒已足月，加上胎心異常會導致胎心監測困難，故催生的好處大於壞處。死因研訊主任隨後指出，有專家意見認為若孕婦子宮收縮頻率達至每10分鐘3次，院方就不應再增加催生劑劑量，惟梁當時子宮收縮頻率高達每分鐘5次，院方仍增加劑量，遂質疑院方為梁注射過多催生劑。李並不同意，指出根據有關部門及國際指引，催生劑用量與子宮收縮的強度及密度有關，而當梁宮縮達至每10分鐘5次，胎心仍然活躍，且此時院方已逐步減輕劑量。

不同意注射太多催生劑 會增加出現羊水入血機會

另據解剖報告顯示，梁死於羊水入血，屬較為罕見的情況。對於有專家意見認為孕婦注射太多的催生劑，導致胎兒不適，會增加出現羊水入血的機會，李則表示不同意，指有文獻表示催生劑用量與羊水入血之間的因果關系不成立，但同意為孕婦進行真空吸引術有增加羊水入血的風險。

時任婦產科副顧問醫生李栩翎隨後作供指，她於梁入院當晚10時許得知梁產後出血，估計已失血達1200毫升，梁當時仍清醒。院方向梁處方子宮收縮藥及靜脈輸液，並用止血球為其止血，初時情況理想。惟後來惡化，梁表示心口痛，出血量已達2000毫升。醫生隨即決定進行剖腹檢查，將梁的子宮前後對縫以阻止出血。惟梁心跳後來一度停頓，醫生隨即為其進行心肺復蘇，李則為其切除子宮。其後，部門主管及顧問醫生等多人加入手術。

案件編號：CCDI-710/2016