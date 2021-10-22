大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮2021｜得獎企業凝聚共識

備受商界重視，由《香港01》首辦的「大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮」於10月22日圓滿舉行，嘉賓陣容鼎盛，其中更邀得政制及內地事務局局長曾國衞為主講嘉賓。粵港澳三地的企業精英聚首一堂，以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。此外，同場共頒發多個「大灣區企業同創大獎」，藉此嘉許區內表現優秀的企業。



《香港01》創辦人于品海於研討會上分享時表示香港擁有資源、再發展的人才儲備，以及龐大和最具動能的靠山。加上香港的企業家和專業經理人都是足以與世界上任何地方進行競爭的精英，希望所有持份者能夠凝聚共識，勇於開拓，以大灣區作為跳板，成為世界經濟下一輪發展的領航者。另外，各「大灣區企業同創大獎」得獎代表應邀出席頒獎典禮，彼此交流營商經驗，期望未來為大灣區注入全新動力。

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得獎名單：

友邦保險（國際）有限公司

中國銀行（香港）有限公司

Canmake Tokyo

中原地產

CHARRIOL 夏利豪

集友銀行有限公司

香港電訊

港鐵公司

南洋商業銀行

新世界發展有限公司

養和醫療集團

莊柏醫療有限公司

Dr PAIN

OPTICAL 88 眼科醫療中心

（排名不分先後）

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