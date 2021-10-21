退休外籍警官被劫　印度籍男子被控搶劫　案押後作調查及認人手續

退休警務處助理處長鄔達士（Kevin Woods）上周於尖沙咀跌倒，期間疑遭兩名非華裔男子偷去電話及銀包。一名疑涉案的印度藉男子，被控一項搶劫罪，案件今（21 日）在九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官鄭念慈按控方要求，把案件押後至 11 月 18 日再訊，以待警方作進一步調查，及安排認人手續。被告申請保釋被拒，期間須還柙看管。



被告 Baljinder Singh（42歲，印度籍，無業）被控一項搶劫罪，指他於 2021 年 10 月 16 日，在尖沙咀金馬倫道中國保險大廈地下「Initial」外，與另一名不知名男子搶劫 Woods Kevin Michael，並劫去一個銀包、現金港幣 800 元、香港身份證、香港駕駛執照、滙豐銀行信用卡、恒生銀行提款卡、住戶證、個人八達通、一張警官會所會員證、一部電話及一副眼鏡，共值港幣 7000 元。

案件編號：KCCC 3070/2021