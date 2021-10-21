港大前副校長競台灣國立清華大學校長　稱重視學術自由、探索真義

台灣國立清華大學新校長遴選步入最後階段，最後兩位候選人之一，是前港大副校長（環球事務）、港大轉化醫學工程講座教授高為元。國立清華大學昨日安排候選人與師生會面，高為元透過視訊談及治校理念，稱其三大核心價值包括「自治自理」、「學術自由」及「包容 、公平、多元」。他指，大學的核心使命是培育人才，鼓勵對事物真義的探索，為確保知識的準確性和客觀性，知識的生產和傳授不應受到各種利益的影響和干擾。



2015年加入港大任副校 張翔接掌港大後「跳船」

高為元2015年應時任港大校長馬斐森邀請，出任港大副校長（環球事務），不過隨著馬斐森提早逾一年卸任，現任張翔校長於2018年7月接棒後，高為元同年底請辭，成張翔任內首為「跳船」的管理層。他提早兩年卸任副校長一職，並繼續留任港大醫學院轉化醫學工程講座教授，亦兼任科技園轉化研究所高級總監。

根據台灣國立清華大學校網，本月初公布兩位校長候選人，包括高為元。校方昨日安排候選人與師生會面，高為元透過視訊談及治校理念，稱其三大核心價值包括「自治自理」、「學術自由」及「包容 、公平、多元」。他指，大學的核心使命是培育人才，鼓勵對事物真義的探索，為確保知識的準確性和客觀性，知識的生產和傳授不應受到各種利益的影響和干擾。

高為元透過視訊談及治校理念。（國立清華大學）

談及當年在港大的管治經驗，他指，2015年剛加入港大時，有份參與港大五年計畫的定位，即「港大—亞洲的環球大學」。他負責環球時務，主力讓每位港大學生有一次海外學習的經驗，也和許多國際名校建立雙學位制度，包括劍橋大學、倫敦大學學院、加州大學柏克萊分校等。

他指，曾和芝加哥大學、多倫多大學、雪梨大學和倫敦大學學院等建立多種跨領域的科研合作平台，任內又負責港大深圳醫院項目。資料亦提及，高為元出生台北，曾就讀東門國小，因父親為駐外人員，未讀完小學便隨家人赴海外生活。

國立清華大學將於下周一舉行投票，料於下月敲定結果，新校長最快明年2月1日上任。