港大管理層突人事變動！高為元辭任副校長　明年1月14日生效

港大管理層突然發生人事變動！港大副校長（環球事務）高為元於平安夜（ 24日 ）向校長張翔請辭，提早接近兩年卸任，並將會繼續留任港大醫學院轉化醫學工程首席教授。高的辭職生效日期為約三星期後，即下月1月14日生效；高為元成為張翔上任校長後，首位離任高層。

港大副校長（環球事務）高為元（右）於2015年9月就任，當時校長為馬斐森，不過任期不足5年，他就突然在本月24日向校長張翔請辭。（資料圖片／胡家欣攝）

港大副校長（環球事務）高為元於2015年9月就任，當時校長為馬斐森，不過任期不足5年，他就突然在本月24日向校長張翔請辭。

他在信內未有交代請辭原因，但他提到，自2015年起，一直致力協助港大成為亞洲區全球領先的大學（Asia’s Global University)。他指，任內與其它頂尖大學策簽訂略夥伴關係、增加國際學術研究合作、港大生海外交流數字培增、增強與內地互動等等，見到港大在全球排名有穩定的增長。

辭任副校長 留任港大醫學院轉化醫學工程首席教授

高為元將於2019年1月14日卸任副校長一職，他指，將繼續留任港大醫學院轉化醫學工程首席教授，並協助崗位順利交接。他在信內指，未來將會繼續致力在健康領域的創新項目發展。

高為元曾是美國威斯康辛大學麥迪遜分校藥劑、外科及生物醫學工程教授，亦擔任過該校國際研究部副院長，身兼由多間美國中西部研究型大學參與的臨床及轉譯研究所所長，亦曾為浙江大學客席教授。