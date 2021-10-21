海岸垃圾多淨灘拾瓶中信　義工睹雞泡魚被困死　籲勿亂棄垃圾

美麗海岸關注組早前進行新界東北海岸垃圾普查，發現來自不同地區的膠樽，以及口罩、藥樽等醫療用品等，更發現裝有信件的玻璃瓶、用魚絲築成的鳥巢。

有義工慨嘆指，淨灘時看見有雞泡魚被困樽口，救出時已無生命跡象，也有鬼網把多隻蟹纏繞至奄奄一息，呼籲市民勿亂棄垃圾，令海洋生物遭殃。



關注組在今年5月至8月進行8次新界東北海岸垃圾普查，總距離達32.5公里，海岸垃圾最嚴重地區佔當中約一成半，大部分屬複雜難達的內灣，而大範圍垃圾經過長年期囤積，包括鬼網、碎件化發泡膠。至於膠樽方面，除了印有繁、簡體字的包裝紙，亦有來自越南、印尼、菲律賓。

重災區包括吉澳赤角頭，海浪把垃圾沖入樹叢更難清理，即使義工每三個月清理一次，亦未能改善。美麗海岸關注組主席李以強表示，部份新界東北海岸積存的垃圾具「歷史性」，膠製品碎片化，散佈於紅樹林、矮樹叢，部份更變黑。如要徹底清理，或要連樹木、泥土剷走。

李說，淨灘行動猶如尋寶之旅，義工曾拾獲用魚絲編織成的鳥巢、也有內含紙條的玻璃樽，留有一張有人於今年4月寫下的感想。他認為，「瓶中信」有趣背後，也是亂棄垃圾的行為，不希望美麗海岸變成「藏污納垢」地方。

淨灘時發現的「瓶中信」。（勞敏儀攝）

垃圾流入大海 海洋生物遭殃

義工Amy分享指，7月在吉澳淨灘時，發現半條雞泡魚突出樽口，估計受驚而被困，救出後已無生命跡象，表情很絕望。她直言，垃圾流入海洋後，海洋生物遭殃，呼籲由個人做起源頭減廢。另有義工曾發現有鬼網把不同品種的蟹「一網打盡」，救出後牠們變得奄奄一息，希望市民關注海岸清潔及保護。

關注組呼籲養殖業及釣魚人士妥善處理魚鉤、鬼網、發泡膠等難以清理的垃圾，亦建議食環署擴大清潔範圍，並增設東北海岸垃圾監察點。至於商業品牌亦應負起社會責任，包括回收及源頭減廢，以及加強香港及深圳溝通及宣傳教育。

有雀鳥疑用魚絲築成巢。（勞敏儀攝）

冀增郊區配套管理

新一份《施政報告》提出建設「北部都會區」，規劃構建「雙城三圈」，當中包括大鵬灣 / 印洲塘生態康樂旅遊圈。李以強預計區內會有大改變，關注生態旅遊若做不好，隨時成為「美麗背後的醜陋」。

李指出，將來印洲塘或要服務比香港人口多數倍的深圳，擔心無節制發展旅遊，將對生態構成災難，擔心進一步開放造成更多生態衝擊。在疫情下，他曾見過荒島有人紮營，荔枝窩亦逼爆，「廁所週末就爆，糞便湧晒出來，大家都離遠行」。他關注郊區配套及管理不足，只會留下不好旅遊經驗。副主席葉穗強亦擔心郊遊垃圾大增，呼籲政府先做好清潔配套。