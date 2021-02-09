綠海龜死亡　解剖遺體發現消化系統內有逾40件包裝紙等海洋垃圾

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-09 17:03

海龜生境受海洋垃圾入侵，關注團體過往曾在綠海龜遺體內找到膠袋、飲品包裝紙和膠手套等垃圾，反映污染情況嚴重。城大海洋動物影像解剖研究小組今年再接收兩隻海龜的遺體，在其中一隻綠海龜屍體的消化系統內，發現夾雜超過40件小至0.3厘米，長至25厘米的海洋垃圾，種類如包裝紙、漁線和麻線等。

海洋動物影像解剖研究小組，今年從漁護署接收兩隻海龜，其中一隻是1月25日在萬宜水庫東壩發現的一隻未成年綠海龜屍體，透過影像及傳統解剖，均無法判斷死因。

海洋動物影像解剖研究組研究員徐振樂表示，透過影像解剖，發現綠海龜曾反芻，出現肺實變，估計曾遇溺，有機會因身體不適而未及上水呼吸，或被漁業誤捕。經傳統解剖後，發現海龜的消化系統有不少食物，裡面夾雜超過40件海洋垃圾，例如包裝紙、漁線和麻線等，長度由0.3厘米至25厘米不等。

欖蠵龜疑細菌感染致敗血症死亡

另一宗是在1月15日，漁護署接報在香港仔發現一隻以往甚少在香港出現的欖蠵龜屍體，是體型最細小的海龜品種之一，主要在印度、墨西哥出沒。經影像解剖發現，該雌性成年欖蠵龜兩邊肺部有結核，反映肺部曾有損傷或受感染。消化系統有高密度異物，傳統解剖後發現是食物，如螃蟹。由於欖蠵龜屍體較完整及沒有嚴重腐爛，小組首次為海龜進行病理學化驗及分析，評估欖蠵龜可能是死於由細菌感染造成的瀰漫性血管內凝血(DIC)或敗血症，會令血液系統失去平衡，導致器官衰竭及休克。

徐振樂呼籲，市民應源頭減廢，不要亂丟垃圾，認為污染物有機會在魚類體內積聚，除了鯨豚及海龜，也有機會被人類進食，終自食惡果。

小組以往曾在海龜體內發現海洋垃圾，例如漁絲、漁鈎、膠袋、樽裝飲品的包裝紙和膠手套。（海洋動物影像解剖研究小組fb）

小組在2019年8月至2020年12月，先後研究14隻本港擱淺海龜個案，一半屬屍體，其中5隻體內發現有海洋垃圾，例如漁絲、漁鈎、膠袋、樽裝飲品的包裝紙和膠手套，亦有一隻曾遭船撞擊，切開龜殼的脊髓，令器官外露及受損。