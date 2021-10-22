大灣區起始工資7000人民幣　羅致光：港月入萬五扣劏房租後差不多

政府公布最新一期失業率數字是4.5%，較上月公布數字下跌0.2%。勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席新城電台節目時指，失業率數字跌幅放緩，但各行各業都有改善，趨勢仍然向下。至於輸入外勞方面，未來1至4年本地工程人手仍然可以應付，暫時對輸入外勞需求不大，但政府會密切留意。



7月至9月失業率再跌0.2個百分點至4.5%。（資料圖片）

雖然不少行業已經有氣色，不過仍有些行業就業情況較差，羅致光表示當前最大的壓力仍然是通關，指香港始終較難做，難以成為一個孤島。至於社會近來討論建造業輸入外勞的情況，他則指出很多工程可以預計，目前本地社會需求還可以，輸入外勞的需求不大，不過有些工程可能是難以避免，政府會密切留意。

羅致光又指取消強積金對沖法例草擬工作大致尾聲，將會在明年初提交新一屆立法會審議。羅致光強調法例無追溯期，僱主預先解僱僱員不會有得益，亦相信企業需要挽留人才，不會有大量僱員被轉為自僱，最擔心是僱主「唔識計數」，不明白實際情況，「反而蝕底」。政府會繼續解說。

昨日有機構公布大灣區薪酬及福利調查，指大灣區廣東省城市大學畢業生的起始工資僅有7000人民幣，較香港差距仍然比較大。羅致光說如果只看銀碼，上面仍然沒有香港高，但是長遠來說大灣區的發展或會更好，政府可以做的就是提供更多機會讓本地青年去嘗試，「如果香港月收入萬五，劏房租金5000元，（扣除之後）真係差不多。」

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