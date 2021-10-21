最新失業率4.5%　連續7個月下跌　逾18萬人冇工開

統計處公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由6月至8月的4.7%下跌至7月至9月的4.5%，同期就業不足率亦由2.2%下跌至2.1%。最新失業人數為180,600人較上次統計減少約7 100人。



7月至9月失業率再跌0.2個百分點至4.5%。（資料圖片）

樓房裝飾、修葺及保養業失業情況顯著改善

最新失業率下跌0.2個百分點，與今年6月至8月比較，7月至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光：疫情仍是勞工市場前景主要不確定因素

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇更形穩固，勞工市場進一步改善，大多數經濟行業的失業率下跌，與消費及旅遊相關行業合計的失業率亦下跌0.2個百分點至7.2%。

羅致光強調，勞工市場情況將取決於經濟復蘇的步伐，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，環球疫情的發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素，社會各界應對疫情保持警惕，並努力實現更廣泛的疫苗接種。政府會繼續密切留意相關情況。

工聯會：政府勿遺忘港澳船及航空業工友

雖然失業率再跌，但工聯會權益委員會籲政府精準支援工友，勿忽略被遺忘的一群。該會主任丘燿誠指，港澳船停運多時，不少從業員已被資方要求放無薪假超過1年半，但未能得到政府補助，整個業界的僱員似被政府遺忘。他表示，航空業也被政府遺忘，部分從業員因長時間失業或放無薪假，不少已轉行。因此，該會要求政府加強失業支援及推出收入下降人士支援措施、協助企業保留人才，以及紓緩基層生活壓力。

勞工處11月下旬旺角辦中高齡招聘會

在大型招聘會方面，勞工處將於11月25日及26日在麥花臣場館舉辦「中高齡就業新里程招聘會」，約有50個僱主參與，提供大量不同行業職位空缺。

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