海外醫生｜醫委會成員憂指明認可某院校　國內考生執業試合格率低

政府海外醫生「特別註冊」方案昨日（21日）在立法會三讀通過，醫委會成員、病人政策連線主席林志釉質疑今日方案的吸引力，又提到條例容許食物及衞生局局長對「特別註冊委員會」作出指示，憂慮當局會直接指明要認可某些醫學院，「政府行使權力好多時候都超越市民想像」，擔心當局指明全國首100間大學畢業的醫生都可申請「特別註冊」，他又透露今年舉行的其中一次醫生執業試「專業知識考試」，71名應考的國內考生只有20人合格，合格率為28%。



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林志釉今早在香港電台《千禧年代》質疑，「特別註冊」對海外醫生的吸引力，政府方案其中希望吸引海外的非港人專科醫生來港，但專科醫生多數已屆30多歲成家立室的年齡，要他們舉家來港有難度。

他稱方案的「尾巴」，即食衞局局長有權對「特別註冊」委員會發出指示，「政府行使權力好多時候都超越市民想像」，擔心局長會指明委員會需要認可某些醫學院，他舉例如全國頭100間大學畢業醫生都適合。

他其後向《香港01》提到，今年醫委會執業資格試第一次的專業知識考試，有106名考生應考，42人合格，比率為40%；內地考生佔71人，只有20人合格，比率為28%，低於整體合格率。

林志釉批評，「政府行使權力好多時候都超越市民想像」。（資料圖片）

林志釉又提到非港人的海外醫生可以來港，未必懂廣東話，可能跟病人無法溝通，例如港人未必通曉國內醫學名詞。至於「特別註冊」委員會的組成，他指委員會需要制訂醫學院名額，涉及學術範疇，由非醫生成員擔任有困難，政府亦無向他招手。