海外醫生｜醫專斥港府提放寬門檻前無諮詢　促當局研調整可行性

港府提出《醫生註冊條例》修訂，透過特別註冊放寬引入海外醫生，草案審議期間再提出三大修訂，包括再放寬至引入非港人專科醫生。負責維護專科培訓和專科資格的水平及標準的「香港醫學專科學院」，今天（4日）發新聞稿回應事件，斥港府就最新公佈的三項修訂建議，並無諮詢醫專，醫專直至昨天才聽取當局解說。

醫專更直言，已要求當局探討調整修訂建議的可行性，希望當局與不同持份者包括年青醫生和醫科生多作解說，釋除醫生的憂慮，加強互相之間的信任及尊重。



醫專在新聞稿回應政府提出的三大修訂，指港府在制定條例草案過程中，一直與醫專保持良好溝通及意見交流，惟當局就最新公布的三項修訂建議，並無諮詢醫專，及後醫專院務委員會於昨天（9月3日）開會，才聽取當局詳細解說。

醫學專科學院直言，已要求當局探討調整修訂建議的可行性，亦希望當局與不同的持份者包括年青醫生和醫科生多作解說，釋除醫生的憂慮，加強互相之間的信任及尊重。 （資料圖片）

醫專重申，其法定職能是維護專科培訓和專科資格的水平及標準，原則上對可以進一步紓緩醫生人手壓力的方案持開放態度，惟任何建議必須以確保醫生專業水平及維持專業自主原則，作為大前提。當局應在維持本地醫科生培訓和就業機會前設下，根據不同專科的規劃，和人力資源情況，在人手短缺專科推展。

醫專表示，因應其法定角色，醫專有責任為專科資格水平把關，並會以公眾利益作首要考慮，就最新修訂建議檢視和調整現時專科註冊資格審核機制，以符合修訂條例需要維持專業水平之初衷，讓醫生及市民對相關的機制有信心。

醫專及其分科學院已向當局反映對最新修訂建議的關注及提出意見，並要求當局探討調整修訂建議的可行性，亦希望當局與不同的持份者包括年青醫生和醫科生多作解說，釋除醫生的憂慮，加強互相之間的信任及尊重，一起努力為香港醫療發展邁進。

醫專相信，單靠引入非本地培訓醫生的措施並不能解決醫生人力資源的問題，政府應宏觀地作出檢視，加強公營醫療系統挽留人才等的措施，以紓緩醫生流失和人手需求不斷提升的壓力。