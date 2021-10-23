新冠肺炎｜今增6宗輸入個案　印傭竹篙灣檢疫中心確診

衞生防護中心今日(23日)公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，全部患者已接種疫苗，只有一人出現病徵。其中一名患者是由印尼抵港的30歲外傭，在竹篙灣檢疫中心確診，另有一名從烏克蘭抵港的船員是早前確診病人的緊密接觸者。



另外，今日初步確診少於10宗。



衞生防護中心公布，正調查6宗新增確診新冠肺炎輸入個案，至今本港個案累計12320宗。過去14日本港累計報告62宗個案，全屬輸入。

今日新增個案中，五宗帶有L452R變種病毒，其餘一宗的檢測結果待定。個案涉及五男一女，年齡30至69歲，四人由A組指明地區（高風險）抵港，另外兩人由B組指明地區（中風險）抵港。

今日新增6宗輸入個案。（資料圖片／羅國輝攝）

個案12320是早前確診輸入個案（個案12307、12312和12314）的密切接觸者，於公立醫院陪伴個案12307期間確診。個案12321是48歲船員，屬輸入個案12315的密切接觸者，他於10月19日乘搭KL819由烏克蘭經荷蘭抵港，一名同行船員早前確診，他則於竹篙灣檢疫中心確診。另四人在檢疫期間確診，其中一人在竹篙灣檢疫中心確診。

個案12320為35歲男士，10月17日乘搭航班CX419由蒙古經韓國抵港，其同行的一名3歲女童最先確診，之後再陸續有2名同行者證實感染，患者是在醫院陪伴3歲女童期間確診，已接種復必泰疫苗。

個案12322是30歲外傭，10月19日乘搭航班CX776由印尼抵港，其後在竹篙灣檢疫中心確診。個案12323為51歲男士，10月19日乘搭航班CX252由英國抵港，其後在紅磡香港嘉里酒店確診。

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個案12324為47歲男士，10月19日乘搭航班CX252由法國、意大利、英國抵港，其後在紅磡香港嘉里酒店確診。個案12325為69歲男士，10月17日乘搭航班VS206由法英國抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫期間確診。