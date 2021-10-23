新冠肺炎｜輝瑞指疫苗對5至11歲兒童帶來超過90%保護力

美國輝瑞（Pfizer）藥廠10月22日表示，研究發現5至11歲兒童接種劑量較少的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後，普遍有效防止出現帶來徵狀的感染個案。



美聯社報道，輝瑞在網上公布臨床研究結果，該公司在8至9月Delta變種病毒株流行期間，找來2268名年齡介乎5至11歲的志願參與者，他們相隔三週接種兩劑疫苗或安慰劑，其中使用的新冠疫苗的劑量是普通版本的三分一。

研究發現，使用安慰劑的一群中，有16人確診，相反完全接種疫苗的群組則只有3宗個案，因此推斷用於兒童的低劑量疫苗保護力為大約91%。他們接種疫苗後都沒有出現嚴重病徵，而且病徵比沒接種的一批輕微。

輝瑞亦指出，這批完全接種疫苗的兒童，所產生的抗體水平與年青成年人相近。該公司同時證實他們都會出現手臂疼痛、發燒等一般副作用，因此認為疫苗基本上安全，但今次研究規模不足以找出心肌炎等罕有副作用的數據。

輝瑞在10月初已經向美國食品和藥物管理局（FDA）申請為5至11歲兒童接種疫苗，報道指FDA可能在22日較後時間公布審視結果，之後在下週交由顧問討論。假如FDA向輝瑞疫苗開綠燈，疾病控制及預防中心（CDC）將會決定疫苗使用對象，並預計最快在11月初開始接種工作。