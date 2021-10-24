渣打馬拉松｜魔鬼賽道難捱　跑手後勁不繼：西隧上斜最辛苦

渣打馬拉松終在重重難關下今晨（24日）復辦，雖然近一星期天氣逐漸轉涼，部分地區更有微雨，但未阻一眾跑手興致。眾多有經驗跑手表示，因疫情影響準備功夫，再加上天氣炎熱，他們在「魔鬼賽道」發揮未如理想。今屆所有賽事都要經過有西區海底隧道，不少跑手都認為，尾段上斜最吃力，導致後勁不繼。



疫下練習減少：唔敢落街跑 停左半年無練習

今年依然有不少選手希望挑戰被形容為「魔鬼賽道」的渣打馬拉松。陳先生表示成績未如理想，因疫情關係練習頻率減少，又需戴上口罩跑步，邊上準備不充足：「練少咗，唔敢落街跑，兩年前取消左之後就停左半年練習 。」被問到什麼部分的賽道路段最為困難，他表示是離起點不遠的西隧，因是上斜路段， 結果太過用力而後勁不繼。

戴口罩練習 次數減半 邊段最難捱？西隧上斜！

張先生則表示因天氣炎熱而發揮較差：「因為少左練習都辛苦，疫情前練習較多，但係要戴口罩啊嘛！」 於是減少了練習，由每個禮拜兩次減少到每禮拜一次。提及到對於他最困難的賽段是什麼張先生不假思索地回答：「西隧上斜！」

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跑手Yan一路都有跑步習慣，在比賽前兩三個月連忙加緊練習，一個禮拜練3至5次左右，短距離長距離練習都有。初時需配戴口罩不適應，要慢慢習慣。但因有比賽她就「好興奮！」「早段天氣都唔錯，之後太陽出嚟就辛苦左。」「因為10公里賽事同半馬既參賽者都塞左係同一條賽道，相對就辛苦啲 。」

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼

