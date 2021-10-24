渣打馬拉松｜蜘蛛俠也遭截查　幾經波折開跑前15分鐘獲放行

渣打香港馬拉松今日（24日）再復辦，過去不少選手都喜愛扮鬼扮馬，今年就有「蜘蛛俠」參賽，但他需幾經波折才能成功進入起跑區，先後被警員及工作人員截停，最終在開跑前約15分鐘才獲放行。
有參賽者今日打扮成「蜘蛛俠」參賽，但在進入西隧九龍收費廣場的十公里賽事起跑區前，他被數名警員要求進入「保安檢查」的帳篷。他事後表示，在帳篷內要脫頭套檢查。
不過，經警員檢查後，他亦未能成功進場，隨後更被工作人員截停，要求檢查資料及出示手帶。由於手帶會在服飾之下，「蜘蛛俠」向現場職員表示，脫掉整套服裝要半小時，又稱早前已問過大會人員，當時對方曾建議他可先拍下資料，例如號碼布、身份證等以作證明，屆時展示予工作職員即可。最終幾經波折後，他終於在開跑前約15分鐘獲放行。
另外，亦都有參賽者戴上「星戰」面具。他說，在學生年代有一群好友，他們曾在聚會中一起帶著該面具及T恤，至今已相識了約20年，今天他再穿上當天裝扮，重新演繹昔日的歲月。
▼渣打馬拉松2021‧賽況▼
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