新冠肺炎｜今增4宗輸入個案　2名抵港菲傭竹篙灣檢疫中心確診

衞生防護中心今日（24日）公佈確診4宗新冠肺炎輸入個案，全部人已接種疫苗及沒有病徵，3人帶有L452R變種病毒，2人是菲律賓抵港外傭、1人是菲律賓船員，餘下1人是沙特阿拉伯抵港的機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心正調查四宗新增輸入新冠肺炎個案，至今本港個案累計12324宗，去十四天計報告58宗個案，全屬輸入個案。

新增個案中三宗涉及變種病毒感染，餘下一宗的檢測結果待定。個案涉及兩男兩女，年齡37至51歲，三人由A組指明地區（高風險）抵港，另外一人由B組指明地區（中風險）抵港。其中兩人在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，另外兩人在抵港時於機場「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

今日增4宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

兩名確診外傭分別37及41歲(編號：12326及12327)在10月20日，分別乘搭航班PR300及5J272由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診，已分別接種科興及阿斯利康疫苗，同帶有L452R變種病毒。

另一名37歲男患者(編號：12328)是船員，10月22日乘搭航班PR300由菲律賓抵港，帶有L452R變種病毒，已接種莫德納疫苗。另一患者為51歲機組人員(編號：12329)，10月23日乘航班SV982由沙特阿拉伯抵港，在香港天際萬豪酒店確診，已接種復必泰疫苗。

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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中心亦提醒大埔天賦海灣3期-海鑽10座相關的指明人士，須於明日（25日）遵從強制檢測公告進行檢測。